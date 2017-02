MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie: i 20 miliardi dati a Mps avrebbero salvato i terremotati dell'Emilia Romagna...(oggi 27 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, LA RICHIESTA DI LIBARDI (MOVIMENTO NAZIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE) Il decreto salva-banche ha stanziato 20 miliardi che serviranno anche per la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi di Siena. Il provvedimento è stato commentato da Cristian Libardi, membro del Movimento Nazionale Trentino-Alto Adige. Le sue dichiarazioni sono state riprese dal Secolo Trentino e tra di esse spiccano quelle in cui fa notare che i 20 miliardi “bastavano per soccorrere i terremotati dell’Emilia; e, se è per questo, risolvere almeno parzialmente i guai degli esodati”. Il punto è che in una banca ci sono i depositi dei cittadini e dunque un suo fallimento avrebbe conseguenze vaste, anche perché “tutto il sistema è interdipendente. Se una banca crolla, crollano tutte o quasi, come appunto avvenne con Lehman Brothers: e i cittadini che perdono i loro soldi diventano milioni”. Per questo si rende necessario il salvataggio di una banca, ma resta un problema aperto: “Dunque le banche vanno salvate. Ma quelli che le hanno gestite male? Quelli che ci si sono arricchiti? Quelli che hanno regalato soldi ai politici? Quelli che li hanno presi? Ecco, tutti questi non devono essere dimenticati. E invece non solo non gli succede niente ma nella migliore delle ipotesi restano al loro posto; e, nella maggior parte dei casi, sono trasferiti ad altri incarichi; sempre di vertice, si capisce, dovrebbero pagare con beni propri”. Per Libardi, quindi, più che prendersela con le banche e con il Governo che le salva, occorre ricordarsi di chi le ha amministrate in modo così disastroso. E si potrebbero e dovrebbero avviare azioni legali per far sì che queste persone subiscano le conseguenze delle loro azioni, che alla fine hanno un peso decisamente importante sulla vita di tutti i cittadini.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, MEGALE (FISAC-CGIL) DICE NO A NUOVI TAGLI DI POSTI DI LAVORO PER MPS Il decreto salva-risparmio ha ricevuto diverse critiche, ma Agostino Megale lo ha difeso ai microfoni di RadioArticolo1. Il Segretario generale della Fisac-Cgil ha infatti ricordato che il provvedimento tutela e garantisce i risparmiatori, oltre a salvare i posti di lavoro dei dipendenti delle banche in situazioni critiche come Monte dei Paschi di Siena, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. “Sia pure in ritardo, il decreto del governo fa un’operazione di credito pubblico, che va salutata positivamente, per risanare, rilanciare e rimettere in prospettiva sul mercato le banche interessate, dando soluzioni stabili e strutturate”, ha aggiunto Megale, criticando la scelta di chi, come il Movimento 5 Stelle, ha deciso di votare contro, perché l’intervento pubblico era necessario a evitare il caos che si sarebbe potuto generare sul sistema bancario, oltre a salvare circa 28.000 posti di lavoro che diversamente sarebbero andati perduti. Il sindacalista ha poi spiegato di non voler certo dimenticare le responsabilità di chi ha mal amministrato le banche finite sull’orlo del fallimento, ricordando che chi ha sbagliato dovrà pagare e per questo sono già state avviate delle indagini da parte della magistratura. Megale ha parlato anche delle prospettive occupazionali non certo rosee del settore bancario, ricordando che non manca molto alla presentazione dei nuovi piani industriali degli istituti in maggior difficoltà. Tra di essi anche quello di Monte dei Paschi di Siena, a proposito del quale ha spiegato che non verrà accettata una nuova richiesta di sacrifici da parte dei dipendenti, che già hanno dovuto subire un taglio di oltre 8.000 unità.

