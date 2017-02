BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende il dato su Pil americano (28 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE IL DATO SUL PIL AMERICANO Piazza Affari affronta una giornata con pochi eventi macroeconomici, ma tutti molto significativi. Il primo dato importante viene dall'eurozona: la Francia rilascerà alle ore 8:45, poco prima dell'apertura dei mercati, i numeri relativi al Pil per il quarto trimestre dell'anno. Gli analisti si aspettano un incremento dello 0,4% e non dovrebbero esserci sorprese né al ribasso né al rialzo. Alle ore 14:30 toccherà invece agli Stati Uniti: anche in questo caso verrà reso noto il PIL relativo al quarto trimestre. Ci si attende un incremento del 2,1%. Sempre dagli Usa, alle 16:00 verrà reso noto il rapporto sulla fiducia dei consumatori per il mese di febbraio: il dato previsto è di 100 punti, in diminuzione rispetto alla rilevazione precedente.

Ieri è stata una giornata molto positiva per Piazza Affari che ha chiuso la seduta con un +1,71% a quota 18.914 punti. A brillare, in particolare, i titoli bancari. A guidare la classifica è Banco Bpm che sale di oltre il 6,11%. Molto bene anche Intesa Sanpaolo che è salita del 5,49%: a spingere gli acquisti è l'annuncio della rinuncia all'acquisizione di Assicurazioni Generali. Hanno chiuso positivamente anche Ubi Banca con un +3,88% e Unicredit che dopo un inizio altalenante ha chiuso la seduta con un +2,5%. Male, invece, Generali che ha pagato a caro prezzo la rinuncia di acquisto da parte di Intesa: la compagnia assicurativa è arrivata a perdere oltre cinque punti percentuali e ha chiuso la seduta con un -2,85%.

Lo spread tra Btp e Bund si è ridotto a 195 punti base anche se rimane vicino ai massimi degli ultimi mesi. Il rendimento del decennale italiano è in calo: si attesta al 2,14%.

