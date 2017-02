MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie: Mps, lo scontro tra Bce e Ue sull'aumento di capitale (oggi 28 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, LO SCONTRO BCE-UE SULL’ENTITÀ DELL’AUMENTO DI CAPITALE Resta complicata la situazione di Monte dei Paschi di Siena, che sta mettendo a punto il nuovo piano industriale da sottoporre al vaglio di Commissione europea e Bce. Il Sole 24 Ore spiega infatti che le due istituzione comunitarie si trovano divise su un punto di non poco conto. L’Eurotower vorrebbe infatti una ricapitalizzazione di importo ampio, di modo che possa essere considerata “definitiva” e non solo una “tranche” in vista di un successivo aumento di capitale, soprattutto per via dei crediti deteriorati che, se non ceduti, potrebbero generare nuove perdite. Certo si potrebbe procedere, come sembra si voglia fare, alla cessione in blocco degli Npl. Ma ciò genererebbe delle svalutazioni da coprire e dunque servirebbero non poche risorse. Cosa che non piace molto a Bruxelles, che, vista la necessità di un intervento pubblico, vorrebbe limitare le risorse dello Stato da mettere sul piatto, anche per limitare il più possibile le accuse che potrebbero arrivare di aiuti di Stato. Non bisogna poi dimenticare che proprio l’Antitrust europea vieta di utilizzare le risorse pubbliche per coprire perdite già registrate o prevedibili. Quindi di fatto i soldi dello Stato non potrebbero essere usati per le svalutazioni derivanti dalla cessione degli Npl. Il che complica ulteriormente il quadro. Non sarà quindi facile trovare la quadra in questa situazione. Il piano industriale di Mps sembra quindi destinato a subire un nuovo rinvio, che potrebbe anche portare come conseguenza l’uscita delle azioni Mps dal Ftse Mib, dato che non è ancora chiaro quando potrebbero tornare a essere scambiate in Borsa.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, INGRESSO DELLO STATO NEL CAPITALE NON PRIMA DELL'ESTATE. Sembra che la strada verso la definizione del nuovo piano industriale di Monte dei Paschi di Siena si stia complicando e non poco. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, la Commissione europea ha ricordato che i 6,6 miliardi che arriveranno dallo Stato non potranno essere utilizzati dalla banca toscana per coprire le perdite generate dalla svalutazione dei crediti in sofferenza. Per questo scopo dovranno essere utilizzate risorse proprie o raccolte mediante l’emissione di obbligazioni. Per il quotidiano di Confindustria non sarà quindi facile riuscire a trovare la soluzione giusta da inserire nel piano definitivo e per questo sarebbero in corso degli approfondimenti che potrebbero allungare i tempi per la definizione del piano e del suo esame da parte delle autorità europee. Di fatto, scrive Il Sole 24 Ore, potrebbe essere difficile vedere lo Stato entrare nel capitale di Rocca Salimbeni prima dell’estate.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IN BILICO L'ACCORDO CON CERVED PER LA PIATTAFORMA JULIET L’intervento pubblico in Monte dei paschi di Siena potrebbe avere delle conseguenze anche per alcune operazioni relative alla banca toscana che si davano per “concluse”. Trend-online riporta infatti la notizia secondo cui il passaggio della piattaforma Juliet a Cerved potrebbe subire uno slittamento. A dirlo Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved, che ha spiegato che alla luce dell’intervento pubblico in Montepaschi è improbabile che l’accordo per Juliet si concluda negli stessi termini originariamente preventivati. Anzi, si sta proprio negoziando un accordo di natura diversa e non sarà quindi possibile immaginare che venga chiuso nel primo trimestre dell’anno. Resta da capire se anche la cifra concordata per l’operazione, 105 milioni di euro, subirà delle modifiche.

