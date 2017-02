Paola Ferrari vs Daniela Santanchè/ E' guerra tra le due ex migliori amiche per colpa Visibilia Editore

PAOLA FERRARI VS DANIELA SANTANCHÈ, SCONTRO TRA LE DUE EX MIGLIORI AMICHE PER VISIBILIA EDITORE - Scontro tra Paola Ferrari e Daniela Santanchè per Visibilia Editore: le ex amiche erano finite anche in tribunale per la società editoriale. La nuova puntata della loro battaglia è andata in scena il 6 dicembre scorso, quando la giornalista con il suo 4,1 si è unita ad altri soci - Elena Rodriguez, vedova di Patrizio Surace, e Tiziano Barbieri - per far saltare in assembla il delisting dell'Aim voluto dalla politica e imprenditrice. Oggi, invece, il Consiglio d'amministrazione da lei presieduto ha annunciato che proporrà all'assemblea del prossimo 29 giugno di avviare un'azione di responsabilità nei confronti della stessa Rodriguez Palacios, Giorgio Del Bianco, Marco Margarita e Roberto Serrentino, che sono membri del Cda e del collegio sindacale cessati precedentemente al bilancio 2014 e alleati dell'ex migliore amica. Botta e risposta a distanza, dunque, tra le due donne. Paola Ferrari, come riportato da Andrea Giacobino per il suo blog, detiene tramite Alevi srl il 7,2%, avendo rilevato da poche settimane una parte delle azioni della Palacios; inoltre, la moglie di Marco De Benedetti è forte di un patto col 4,1% della Moda Gioielli di Barbieri. Il 75,9% di Visibilia Editore appartiene alla Visibilia Editore Holding, controllata al 91,8% da Daniela Santanchè, di cui l'ex amica ha solo l'8,15%.

