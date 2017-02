BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta ai 19.000 punti (3 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PUNTA AI 19.000 PUNTI Piazza Affari ha di fronte una giornata abbastanza ricca di eventi macroeconomici. Nella prima mattinata verranno diffusi i verbali della BoJ circa la politica monetaria. Da anni la Banca centrale giapponese ha utilizzato una politica ultra-espansiva, intervenendo anche direttamente sull'acquisto di azioni, pur di rialzare il tasso dell'inflazione, ma questa politica non potrà perdurare a lungo ed è possibile che già da quest'anno si possa avere una normalizzazione. Alle ore 11, verrà reso noto il dato sulle vendite al dettaglio del mese di dicembre nell’Eurozona: gli analisti si aspettano un incremento dello 0,3%. Da Oltreoceano sono in arrivo, invece, i dati relativi ai salari degli addetti non agricoli: un'economia che si espande ha un aumento delle retribuzioni pari o superiore all'inflazione e per questo motivo il dato è particolarmente rilevante per verificare lo stato di salute degli Usa e per capire in quanto tempo i tassi di interesse verranno di nuovo aumentati dalla Fed. Alle ore 14:30 verrà inoltre reso noto il tasso di disoccupazione Usa relativo al mese di gennaio: gli analisti si aspettano un dato stabile al 4,7%.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un +0,79% a quota 18.889 punti. La giornata era iniziata con un modesto rialzo che è andato rafforzandosi nell'arco della seduta fino a guadagnare oltre l'1,4%, riagganciando quota 19 mila punti. Nella parte finale della seduta, tuttavia, Piazza Affari ha perso un po' di forza. La giornata è apparsa piuttosto contrastata per i titoli bancari: Intesa Sanpaolo perde lo 0,91%, Ubi Banca l'1,47% mentre Mediobanca guadagna il 2% circa. Unicredit, dopo aver annunciato l'avvio dell'aumento di capitale per il prossimo 6 febbraio e uno sconto sulle nuove azioni del 38% ha iniziato dapprima la seduta con un forte rialzo, arrivando a guadagnare il 3% per poi chiudere negativa di oltre un punto percentuale. Male anche Saipem che perde oltre il 2% nonostante le quotazioni del petrolio in crescita. Molto bene, invece, Poste e Ferrari: le prime guadagnano oltre il 3% mentre Ferrari chiude la seduta con un +3,73% ed è arrivata a sfondare quota 60 euro per azione, record assoluto, per chiudere a 59,75 euro ad azione.

Dopo che lo spread fra Btp e Bund aveva toccato i suoi massimi di periodo in questi ultimi giorni, ieri è calato a 181 punti base. Ancora in leggero rialzo il rendimento del Btp decennale italiano che chiude la giornata al 2,236%.

