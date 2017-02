FINANZA E POLITICA/ Troika e Paese in ginocchio, il piano di Bruxelles per l'Italia

Pier Carlo Padoan ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea che chiedeva un aggiustamento dei conti pubblici pari a circa 3,4 miliardi di euro. Il ministro dell'Economia, con un tweet, ha detto che non ci sarà "nessuna manovra estemporanea", tuttavia ha messo nero su bianco che con il Def, oltre a tagli alla spesa, potrebbero essere ritoccate all'insù accise e imposte indirette. Ora tocca alla Commissione europea valutare i contenuti della missiva da Roma, ma anche sugli organi di stampa italiani non manca chi evidenzia il "rischio commissariamento" per il nostro Paese. E Luigi Campiglio, Professore di Politica economica all'Università Cattolica di Milano, ritiene che Bruxelles, «in modo neanche tanto gentile, spinge verso il commissariamento».

Professore, cosa ne pensa della risposta inviata da Padoan a Bruxelles?

È una risposta al tempo stesso politica ed economica. Politica nel senso che promette impegni, ma diluiti. Economica nel senso che probabilmente considera il fatto che in parecchi ambienti finanziari internazionali il 2017 viene ritenuto l'anno in cui l'euro potrebbe disgregarsi oppure vedere uscire un Paese, che potrebbe essere l'Italia. Non perché lo vogliamo noi, ma perché vengono create le condizioni. Questo è ciò su cui alcuni scommettono, ma credo che a un'analisi più attenta non possa sfuggire che una reazione a catena sull'Europa sarebbe inevitabile. Il fatto è che siamo nell'angolo, perché diventa difficile non rispettare regole che pure abbiamo messo in Costituzione.

E per rispettare queste regole c'è il rischio che vengano ritoccate accise e imposte indirette…

Sì, sembra che stiamo andando verso un silenzioso aumento della pressione fiscale. Siamo però già in una situazione di grande incertezza, resa evidente da un aumento anomalo dei depositi di conto corrente: le famiglie, quel poco che hanno, preferiscono tenerlo liquido perché vedono un futuro effettivamente molto incerto. E un passo indietro delle famiglie sulle decisioni di consumo e investimento non è gran contributo a una ripresa dell'economia. E questo atteggiamento negativo verrebbe amplificato da un aumento della pressione fiscale, perché il reddito disponibile, anche se marginalmente, diminuirebbe.

Questo non ci aiuterebbe. E forse non ci aiuta nemmeno l'inflazione che cresce a livello europeo, ma non in Italia. Se si avvicina troppo al 2% la Bce, nonostante gli annunci, faticherà a portare avanti il programma di Quantitative easing oltre il 2017.

Sul tasso di inflazione c'è da notare una cosa. A maggio 2016 in tutta l'Eurozona era negativo. A partire da giugno è incominciato un aumento su base annua di alcuni paesi, specialmente la Germania e quelli a lei legati, mentre altri, tra cui l'Italia, sono rimasti indietro. Teniamo conto che il prezzo del petrolio incide grosso modo per tutti allo stesso modo. Questo vuole dire che c'è un'area, circa metà dell'Europa, che viaggia su tassi di inflazione sopra l'1,6%, mentre una fascia di paesi resta allo zero virgola.

E questo cosa significa?