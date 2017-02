Generali Assicurazioni / Agenti bocciano accordo con Intesa, oggi il cda della banca (ultime notizie, 3 febbraio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, AGENTI BOCCIANO INTESA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Una decisa presa di distanza dal board di Generali Assicurazioni arriva dagli agenti di Generali Italia che richiedono il dietrofront sull’accordo con Intesa Sanpaolo: mentre si apre l’ultimo giorno in Borsa prima del weekend e in attesa di indicazioni dal Cda del Leone sul futuro prossimo degli accordi tra Intesa e Unicredit, gli Agenti Generali intervengono con una lettera spedita al presidente Gabriele Galateri, al group ceo, Philippe Donnet e al cda del Leone, gli agenti di Generali Italia. Il presidente Vincenzo Cirasola ha espresso una serie di dubbi sulla situazione Generali-Intesa, come riporta Radiocor: Cirasola si chiede quale spazio occuperà il core business assicurativo nell'eventuale progetto di Intesa e soprattutto si interroga su 'chi salverà l'italianità delle assicurazioni', oltre a sollevare il nodo delle ricadute occupazionali. Preoccupano gli agenti soprattutto le voci di un possibile 'spezzatino' del gruppo Generali, con la cessione a gruppi esteri di alcuni asset. «No dunque ad Intesa Sanpaolo, a rischio così un gioiello del Paese», prosegue la missiva importante ai vertici di Generali Assicurazioni. «Se la nostra Generali non esisterà più, ci sarà un serio rischio di fuga di noi agenti, insieme ai nostri milioni di clienti, verso altre compagnie», minaccia e conclude la lettera degli Agenti Generali. Oggi si tiene il cda di Intesa Sanpaolo e da più voci interne ai mercati si vocifera come potrebbe essere presentata già in giornata l’offerta particolare su Generali, nonostante siano già arrivate le forti smentite del caso dei portavoce di Ca’ de Sass.

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, LA RISPOSTA DI PADOAN SULLA PARTITA-INTESA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Sul fronte Generali Assicurazioni, Banca Intesa e Unicredit, è intervenuto ieri il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, a margine del Consiglio dei Ministri tenutosi a Roma nel primo pomeriggio. «Il governo sta seguendo con attenzione la vicenda di una possibile integrazione tra IntesaSP e Generali, confermo che il governo guarda con molta attenzione all'attività di istituti così importanti, guardando sia alla italianità sia alla capacità di questi istituti di avere una attività internazionale profittevole». A ruota lo ha seguito il senatore Pd, Francesco Russo, confermando la buona intenzione del Mef di mantenere l’italianità di Generali: «Per quanto riguarda la mia richiesta al ministro Padoan sul futuro di Assicurazioni Generali, quarta compagnia assicurativa al mondo e uno dei primi proprietari immobiliari italiani, titolare di 500 miliardi di asset di cui 70 investiti in titoli di Stato italiano, mi è stata ribadita l’intenzione del Governo di voler preservare l’italianità e l’integrità della compagnia. Questo non significa in alcun modo che la politica voglia interferire con legittime operazioni di mercato. Anzi, crediamo in quelle operazioni che portino a fusioni in grado di creare e rafforzare player di dimensione europea in grado di competere a livello globale. L’importante – conclude Russo – è che si crei valore aggiunto, sociale ed economico, nell’idea di rafforzare l’economia reale, la buona occupazione, la creazione di ricchezza e la competitività del sistema Paese, senza danneggiare lavoratori e piccoli risparmiatori», riporta la nota ufficiale di Russo.

© Riproduzione Riservata.