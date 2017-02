MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Le critiche di Nens al Governo Renzi (oggi 3 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LE CRITICHE DI NENS AL GOVERNO RENZI Nel Partito democratico anche la gestione della crisi bancaria, compreso il caso Mps, diventa motivo di scontro con il Segretario Matteo Renzi. Come riporta Formiche.net, infatti, il Centro studi Nens ha pubblicato uno studio di Vincenzo Visco, Salvatore Biasco, Ruggero Paladini e Pierluigi Ciocca sull’esperienza del Governo Renzi. Nel capitolo dedicato alla crisi bancaria, gli economisti scrivono che “era necessario costituire una bad bank per smaltire i crediti deteriorati e rimettere in funzione il sistema”. Invece le cose sono andate diversamente “e la crisi si è trascinata fino alla deprimente conclusione della vicenda Mps”. Parole dure quelle di Nens, tra i cui fondatori c’è anche Pierluigi Bersani. Nel rapporto, con riferimento specifico a Montepaschi, si dice anche che “se i Monti bond fossero stati convertiti in azioni tra il 2013 e il 2014 (governi Letta e Renzi), la situazione si sarebbe stabilizzata, non si sarebbero sprecati aumenti di capitale per 8 miliardi, e non si sarebbe verificata la massiccia fuga di depositi dal Monte che è la causa principale della richiesta da parte della Bce di una maggiore capitalizzazione della banca”.

Inoltre, gli economisti spiegano che dal punto di vista comunicativo “le mancate dimissioni del ministro Boschi in occasione della vicenda della Banca Etruria” hanno indebolito il governo, esponendolo a critiche non sempre fondate. Tuttavia un passo indietro dell’ex ministro sarebbe stato politicamente utile. Vedremo se la vicenda bancaria diventerà ancora tema di scontro tra i membri del Partito democratico.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. AD AREZZO CONSIGLIO COMUNALE PER LA TUTELA DEI RISPARMIATORI AZZERATI La vicenda di Mps rischia di portare all’apertura di un fronte che di certo non è però inatteso per il Governo. I risparmiatori azzerati delle quattro banche fallite a fine 2015, infatti, rischiano di vedersi discriminati rispetto ai detentori di bond subordinati di Montepaschi. Per questo da tempo stanno mobilitandosi, specialmente ad Arezzo, dove sono tanti coloro che avevano titoli di Banca Etruria. Per questo il consiglio comunale della città toscana ha deciso di affrontare il tema in una seduta aperta questo pomeriggio. Lo segnala arezzonotizie.it, evidenziando che saranno presenti anche Alvise Aguti e Vincenzo Lacroce, da tempo impegnati per la tutela dei risparmiatori azzerati. Lacroce, ex funzionario della Banca d’Italia, ha fatto sapere che verrà portata avanti la richiesta di equità tra i detentori di bond subordinati di Banca Etruria e di Mps, “capiamo che è un passaggio che non può rigurdare gli azionisti, per loro dovremo perseguire l’emissione di un warrant con Ubi”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PRONTI I PALETTI DEL GOVERNO PER I RIMBORSI Il decreto salva-risparmio, che contiene anche i provvedimenti relativi all’intervento pubblico in Mps, prosegue il suo iter parlamentare e, a quanto riporta Il Giornale, il Governo ha presentato degli emendamenti tra cui potrebbe avere un certo rilievo quello sui rimborsi ai risparmiatori. Sembra infatti che verrebbero esclusi coloro che hanno sottoscritto o comprato obbligazioni delle banche oggetto di salvataggio dopo il 1° gennaio 2016, quando cioè è entrata in vigore la normativa sul bail-in, la quale ha di fatto aumentato la “rischiosità” dei bond subordinati. Inoltre, il rimborso verrebbe dato in base al prezzo di acquisto e non al valore nominale dei titoli, evitando così di “premiare” chi ha comprato i titoli a prezzi bassi nella speranza di guadagnarci proprio grazie al rimborso pubblico. Vedremo se verranno introdotti questi paletti, che almeno nel primo caso rischiano di creare non poco dibattito.

