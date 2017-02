SPY FINANZA/ E ora tocca a Draghi salvare (ancora) l'Europa

Per capire il livello di scontro sotterraneo in atto tra le varie Banche centrali basta vedere il tempismo con cui la Bce ha reagito alla decisione della Fed di porsi in modalità colomba sull'aumento dei tassi, addirittura facendo mettere in discussione a qualche analista gli annunciati tre rialzi nel corso del 2017. Nel suo bollettino mensile pubblicato ieri, l'Eurotower conferma che, nonostante la riduzione degli acquisti di asset da 80 a 60 miliardi a partire dal prossimo mese di aprile, continua ad attendersi che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su un livello pari o inferiore a quello attuale per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività. Contestualmente agli acquisti netti, si legge nel documento dell'Eurotower, sarà reinvestito il capitale rimborsato sui titoli giunti a scadenza acquistati nel quadro del programma di acquisto di attività: insomma, alla faccia della Bundesbank, il Qe dunque andrà avanti finché non ci sarà un aggiustamento sostenuto e sostenibile nei prezzi. Forse, uno degli azzardi politici più grandi compiuti finora da Mario Draghi.

E che il messaggio della Bce sia indirizzato alla Banca centrale tedesca lo dice chiaro e tondo il fatto che, focalizzandosi sull'impennata dell'inflazione a gennaio nella zona euro, l'Eurotower imputa il recente aumento ai rialzi dei prezzi sull'energia, aggiungendo che le pressioni di fondo restano contenute. In prospettiva, sulla base delle quotazioni correnti dei contratti futures sul petrolio, è probabile che l'inflazione complessiva aumenti ulteriormente nel breve periodo, riflettendo in gran parte movimenti del tasso di variazione sui 12 mesi dei prezzi dell'energia: «Tuttavia le misure dell'inflazione di fondo dovrebbero mostrare un incremento più graduale nel medio termine, sostenute dalle misure di politica monetaria della Bce, dall'attesa ripresa economica e dalla corrispondente graduale riduzione della capacità produttiva inutilizzata».

Inoltre, «il Consiglio direttivo continuerà a guardare oltre le variazioni dell'inflazione qualora siano valutate temporanee e senza implicazioni per le prospettive per la stabilità dei prezzi nel medio termine». Infine, per la Bce la crescita economica dell'area dell'euro sarebbe frenata sia dalla lenta attuazione delle riforme strutturali e dagli ulteriori aggiustamenti dei bilanci in diversi settori, sia dai rischi esogeni a livello globale, tali da mantenere le prospettive di crescita orientate al ribasso.

A pesare, nemmeno a dirlo, sono il Brexit, dopo il voto a valanga di Westminster mercoledì sera in favore dell'attivazione dell'articolo 50 e proprio il nuovo corso politico del neo presidente Usa Donald Trump, orientato al protezionismo: «I rischi al ribasso per le prospettive degli investimenti delle aziende riguardano fattori geopolitici, ivi comprese le incertezze legate all'uscita del Regno Unito dall'UE e le politiche commerciali degli Stati Uniti». Insomma, Draghi ha più paura del fallout del Brexit e della Trumpnomics che dei fantasmi di Weimar della Bundesbank. E fa bene.