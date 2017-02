FINANZA E POLITICA/ Quanto è lunga l'agenda (politica) del vertice Merkel-Draghi

Giovedì prossimo, dunque, il presidente della Bce Mario Draghi sarà ricevuto a Berlino dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Un "incontro", ha detto un portavoce del governo tedesco. Verosimilmente un invito, utile a un confronto su "tematiche d'attualità dell'eurozona": un linguaggio vago e felpato al massimo, per annunciare un vertice che, in linea di principio, un premier non dovrebbe mai indire, né un banchiere centrale accettare. Il presidente della Bce - come quello della Fed - è designato sì dai "capi di governo", ma dall'istante dopo è chiamato a pilotare la sua moneta con totale indipendenza: come un "pilota automatico", secondo una celebre espressione di Guido Carli, governatore della Banca d'Italia e pioniere dell'unione monetaria europea.

Non è un caso che di faccia a faccia non protocollari fra Draghi e capi di governo dell'eurozona se ne contino pochissimi. Uno - rimasto agli annali - avvenne nel giugno 2015, mano a mano che la crisi finanziaria della Grecia si aggravava e con essa le fratture in Germania e in Europa sul salvataggio. Una sera in cancelleria Merkel riunì il presidente francese François Hollande, il capo della commissione Ue, Jean Claude Juncker, il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, e Draghi. Non ne è noto lo svolgimento, ma non fu evidentemente produttivo: nelle settimane che seguirono la tragicommedia greca non si fece mancare nulla, a cominciare dal referendum di Atene contro l'austerity imposta dall'Ue. L'epilogo, a metà luglio, giunse con un summit-maratona risolto personalmente da Merkel con il leader di Atene Alexis Tsipras, con Hollande nel ruolo di testimone notarile. Non prima, comunque, di un clamoroso scontro fra Draghi e il super-falco tedesco Wolfgang Schauble.

Nel febbraio 2017 Merkel incontrerà Draghi prevedibilmente vis-à-vis. La Reuters, non scorrettamente, ha collegato il vertice alla sortita del neo-presidente americano Donald Trump su una presunta guerra valutaria in corso da parte dell'eurozona verso gli Usa (lamentandosi però in modo specifico della Germania, come la Cina in maxi-surplus commerciale). Nei giorni scorsi, tuttavia, la cronaca europea è stata scossa da un'altra notizia: la candidatura di Martin Schulz come sfidante della stessa Merkel alle elezioni politiche di settembre. Una discesa in campo, quella dell'ex presidente socialista dell'euro-parlamento, che è subito stata accolta con molto favore dai primi sondaggi interni: Schulz sarebbe infatti, oggi, in netto vantaggio sulla tre-volte-cancelliera.

Entrambi le situazioni sembrano giustificare la "convocazione" di Draghi. Da un lato ciò che tiene l'euro "svalutato" nei confronti del dollaro (come denuncia Trump) è la politica monetaria espansiva - il Quantitative easing dell'euro - che Draghi ha di fatto confermato per l'intero 2017, nonostante la costante opposizione della Bundesbank e dell'ala dura della Cdu nella coalizione di governo in Germania. Per 80 milioni di tedeschi i "tassi zero" innervano la stessa minaccia dell'inflazione fuori controllo: l'instabilità portata dalla phoney money, dal denaro finto, falsificato da pòlitiche economiche scorrette.