MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps, nuove indagini dei legali della famiglia di David Rossi (oggi 4 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. A RISCHIO LA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI Il decreto salva-risparmio, che contiene anche le norme per l’intervento pubblico in Mps, dovrebbe approdare in aula al Senato martedì. Il condizionale è d’obbligo, poiché in commissione Finanze i lavori procedono a rilento. Infatti solo lunedì alle 17:00 riprenderà l’esame del provvedimento. E non sono pochi i punti “delicati” da discutere. In particolare, sembra che non ci sarà spazio per l’emendamento che chiede di stilare un elenco dei principali debitori insolventi delle banche in cui lo Stato è chiamato a intervenire per evitare un fallimento. Il fatto è già stato evidenziato da Libero e probabilmente da qui all’inizio della prossima settimana salirà la pressione affinché l’emendamento non venga eliminato. Un altro punto delicato è quello dei rimborsi ai detentori di obbligazioni subordinate di Monte dei Paschi di Siena. È noto infatti che potrebbero crearsi delle situazioni di disparità rispetto ai risparmiatori azzerati delle quattro banche fallite a fine 2015. Per ora si sa solo che si farà in modo che il ristoro avvenga in base al prezzo di acquisto dei titoli e non secondo il loro valore nominale. In questo modo si eviterà di avvantaggiare coloro che hanno acquistato i bond a dicembre confidando proprio nella possibilità di guadagnare qualcosa attraverso il rimborso pubblico. Pare poi che il rimborso verrà concesso solo a coloro che hanno acquistato le azioni prima del 1° gennaio 2016, ovvero quando non era ancora in vigore la normativa sul bail-in. Non resta quindi che attendere, anche perché il Governo non ha ancora depositato in commissione i suoi emendamenti.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. CONDANNA A RISARCIRE 60.000 EURO PER I TANGO BOND A Mps non sembra andarne bene una. La Corte d’Appello di Bologna ha infatti condannato la banca toscana a risarcire con 60.000 euro una donna che aveva sottoscritto bond argentini tra il 2000 e il 2001. Il Tribunale di Ferrara in primo grado aveva già sentenziato contro la banca toscana. Come ricorda estense.com, la signora di Ferrara non avrebbe potuto sottoscrivere i titoli che puoi sono stati coinvolti nel crac del Paese sudamericano, dato il suo profilo di rischio. La donna sosteneva inoltre di aver firmato solo una delle tre informative presentate dalla banca, disconoscendone quindi due. A vendere i titoli era stata AntonVeneta, assorbita poi da Montepaschi, la quale aveva già liquidato i 60.000 euro alla risparmiatrice, decidendo però poi di ricorrere in appello. I giudici, tuttavia, hanno confermato il giudizio di primo grado.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LIBERO CONTRO GOVERNO E PARLAMENTO: HANNO FATTO SALTARE LA NORME SULLA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI Nel decreto salva-risparmio, che riguarda anche l’intervento pubblico in Mps, pare essere saltato l’obbligo di rendere noto l’elenco dei principali debitori insolventi di una banca in cui lo Stato sia chiamato a contribuire alla ricapitalizzazione. Eppure erano state tante le forze politiche a chiedere questo provvedimento. Lo ricorda anche Libero, che si scaglia quindi contro il Governo e le forze parlamentari. In particolare contro il Partito democratico, chiedendo che Forza Italia intervenga perché il testo non venga approvato senza la norma che permetterebbe di far conoscere i nomi di coloro che hanno contribuito a creare le perdite nei crediti della banca toscana. Il decreto arriverà martedì in aula al Senato, vedremo se la norma sulla lista dei debitori rispunterà o meno.

