SPY FINANZA/ Così l'Ue vuole impedire il voto in Italia

Mi permetterete una digressione politica iniziale prima di entrare nel merito economico dell'articolo. Da giovedì pomeriggio questo Paese è focalizzato su un unico argomento: Virginia Raggi, l'interrogatorio dei magistrati e il mistero della polizza assicurativa. Ora, non entro nel merito della vicenda (non è la mia materia), ma noto due cose. Primo, dietro questa storia deve esserci davvero qualcosa di grosso, perché la sindaca di Roma è rimasta davanti agli inquirenti oltre sette ore: Adolf Hitler ha passato meno tempo nel Führerbunker di Berlino. Secondo, in contemporanea con le prime fasi dell'interrogatorio della Raggi, quando miracolosamente Espresso e Fatto quotidiano pubblicavano alla stessa ora la notizia della polizza misteriosa, al Senato si teneva il question time durante il quale il ministro delle Finanze, Pier Carlo Padoan, rispondeva all'aula rispetto alla richiesta di correzione dei conti giunta all'Italia da parte della Commissione Ue. Sapete quanto senatori erano presenti, a fronte della trattazione di un argomento di vitale importanza per il Paese? Dodici. Perché si sa, la vita delle Camere inizia il martedì all'ora di pranzo e finisce nel primo pomeriggio del giovedì, quando parte l'assalto dei trolley verso Fiumicino o Termini per tornare a casa. Volesse mai il cielo che lavorassero troppo e rischiassero un infarto.

Perché questa premessa? Per dirvi che siano dentro all'ennesima pantomima. Il caso Raggi è un non caso, ma garantisce una straordinaria cortina fumogena per coprire altro: in primis, un Pd sull'orlo della scissione e con un Matteo Renzi mai così solo e debole. In seconda istanza, un centrodestra che non esiste più, diviso tra centro (Forza Italia, Ncd e altri) e destra (Lega Nord e Fratelli d'Italia) e quindi destinato all'irrilevanza o alla grossa coalizione. In mezzo, il governo e il Quirinale che cercano disperatamente un modo per tirare a campare fino a fine legislatura ed evitare il voto anticipato. Il rischio? Per i politici autoproclamatisi responsabili, l'instabilità dei mercati che andrebbe a colpire i conti pubblici. A testimoniarlo, lo spread in rialzo.

Ora, va bene tutto, ma non facciamoci prendere in giro. Per due motivi. Il primo è che l'insipienza di questa posizione è rappresentata plasticamente dalla prova di incoerenza offertaci da uno dei paladini della lotta contro l'uso politico del differenziale di rendimento tra Btp e Bund, Renato Brunetta. Il quale ha scritto addirittura un pamphlet sul "golpe" finanziario che nel 2011 portò alla fine del governo Berlusconi, di fatto dimostrando come quel misuratore sia deformabile e manipolabile alla bisogna per scopi politici, mentre oggi adduce proprio l'aumento dello spread come motivo per non andare al voto, perché il mercato si innervosirebbe. Signori, all'epoca lo spread toccò 575 punti base, oggi siamo a 180. Secondo motivo, strettamente connesso: sbandierare lo spread in aumento come deterrente per evitare le urne è patetico, quando si vive come stiamo facendo in un regime di Qe: nessuno, in questo momento, andrebbe frontale contro Mario Draghi per speculare sull'Italia.