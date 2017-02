FINANZA E POLITICA/ Il piano della Merkel per far saltare l'Italia

Distratti dall’accordo con la Libia per limitare i flussi migratori (incrociamo le dita vista anche la debolezza del governo Serraj), rischiamo di sottovalutare il messaggio principale uscito dal vertice di Malta: l’Europa a più velocità. Non è una novità, è previsto dai Trattati e in qualche modo già esiste con l’euro. Ma la Germania vuole che venga formalizzata una Unione ad architettura flessibile per consentire ai paesi che possono di andare avanti nell’integrazione, lasciando gli altri nel secondo o terzo livello. Angela Merkel desidera che tutto sia pronto per il 25 marzo, quando si festeggerà nella capitale d’Italia il 60esimo anniversario del Trattato di Roma.

Le ricadute più importanti saranno sull’euro e sulla difesa. Nel primo caso, un nocciolo duro rappresentato dai paesi con i conti pubblici in equilibrio potrebbe obbligare gli altri a scelte drastiche se vogliono rimanere dentro la moneta unica. Nel secondo caso si tratta di dare il via alla difesa comune, ancor più importante ora che l’amministrazione Trump sembra disimpegnarsi persino dalla Nato.

Quando era ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni ha parlato a favore di un’Ue a cerchi concentrici e anche in Italia gli addetti ai dossier europei si stanno preparando all’appuntamento. Ora che è capo del governo, Gentiloni dovrebbe prendere di petto la questione, proporre una linea chiara, aprire un dibattito politico, presentarsi in Parlamento e chiedere un voto. Gli euroscettici coglieranno l’occasione al volo per una sorta di “liberi tutti”, preparando l’Italexit; mentre gli europeisti si batteranno per restare nel gruppo di testa. Ma la vera questione è: abbiamo i requisiti per non scendere in serie B? Certo, l’Italia è un Paese fondatore e farà valere il blasone e la storia. L’Unione di oggi, però è diversa: dopo la Brexit e dopo la svolta neo-nazionalista negli Stati Uniti, non conta il lustro del passato, ma la forza del presente per costruire il futuro. E qui Roma non ha molti numeri da far valere.

La querelle sulla manovra correttiva alimenta la convinzione che non riusciamo a superare gli antichi vizi. Il pregiudizio così diventa realtà. È vero, lo sforamento del deficit riguarda appena lo 0,2% del prodotto lordo, quindi in apparenza è una tempesta in un bicchier d’acqua. Ma i cerberi del rigore vogliono sapere che fine hanno fatto i 19 miliardi ottenuti lo scorso anno grazie alla flessibilità. Mentre a Francoforte la Bce si chiede come mai i 90 miliardi risparmiati in tre anni sul servizio del debito non sono andati a ridurre lo stock di titoli di stato emessi per finanziare il disavanzo dello stato. Sono domande da fanatici dell’austerità? Non sembra proprio.

La politica monetaria iper-espansiva va contro l’ortodossia austro-germanica, mentre la stessa Ue ha accettato che l’Italia faccia deficit spending non una tantum, ma per tre anni consecutivi. Il ministro dell’Economia sostiene che comunque è riuscito a tenere il disavanzo entro il tetto del 3%, ma è anche vero che l’Italia, a differenza da altri paesi, non è in grado di subire una procedura d’infrazione che getterebbe di nuovo l’allarme sui mercati. La Francia è stata in questi anni ben più spendacciona e meno virtuosa, tuttavia il suo debito pubblico ha ancora voti altissimi, quello italiano è al limite della bocciatura.