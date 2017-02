BANCHE/ Iccrea apre a Milano il derby del Credito cooperativo italiano

Comincia a Milano il lungo, inedito derby del credito cooperativo italiano. Mercoledì 8 Iccrea Banca presenta il suo piano di costituzione di gruppo nazionale: a tutte le Bcc interessate a partecipare fra le 370 italiane, alle loro federazioni regionali e locali, alle società di gestione Ict che già servono vasti settori del credito cooperativo lungo la penisola. La candidatura di Iccrea al ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo è stata ufficializzata lo scorso 24 gennaio. In una lettera Bankitalia Iccrea ha allegato un piano che "illustra nel dettaglio le azioni che verranno intraprese per assicurare il rispetto, in un arco di tempo definito e contenuto, di tutti i requisiti, sia di patrimonio netto, previsti dalla normativa". Iccrea punta a "completare l'intero percorso previsto dalla normativa e di presentare l'istanza all'Organo di Vigilanza entro il 2017", ben prima della scadenza del 2018 prevista. Iccrea dispone già di un patrimonio netto di 1,7 miliardi di euro e di un capitale libero di circa 500 milioni, ben oltre la soglia prevista dalla normativa. "Siamo orgogliosi - ha detto Giulio Magagni presidente di Iccrea Banca - di presentare la candidatura del Gruppo Iccrea basata su fondamenta molto solide".

Non casuale la sede scelta dal Magagni, e dal direttore generale Leonardo Rubattu per l'avvio del raod-show di Iccrea Banca: gli East End Studios, alla periferia est di Milano. Poco lontano c'è la sede della Federazione lombarda delle Bcc, di cui è rimasto presidente Alessadro Azzi, che ha appena concluso il suo lungo mandato di presidente della Federcasse nazionale. Le Bcc lombarde hanno già espresso un chiaro orientamento favorevole al progetto Iccrea (come del resto altre realtà importanti nel network-paese, come la Bcc di Roma). Iccrea - storico istituto centrale di categoria - era e resta il perno della strategia di gruppo unico che Azzi ha propugnato in parallelo al complesso parto della riforma del settore, oggi sfociata nella sua fase operativa con le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Alla scadenza del 31 gennaio, in Via Nazionale è giunta segnalazione di una seconda candidatura a capogruppo: oltre a Iccrea si è fatta avanti Cassa Centrale Banca di Trento, che è venuta meno all'iniziale memorandum d'intenti con Iccrea sotto gli auspici di Federcasse. Il presidente di Cassa Centrale Trento, Giorgio Fracalossi, ha riassunto nei giorni scorsi in un colloquio con Formiche.net lo sviluppo e le prospettive dell'iniziativa delle Bcc trentine. "Abbiamo presentato ufficialmente alla Banca d’Italia e a tutte le banche di credito cooperativo la nostra candidatura al ruolo di capogruppo del futuro gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano. A oggi sono oltre 100 le banche che hanno sottoscritto la pre-adesione al nostro progetto e una ventina stanno decidendo”. “Entro fine marzo sono previste le deliberazioni di adesione da parte dei consigli di amministrazione da confermare nelle assemblee di bilancio del prossimo maggio”.