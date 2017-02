BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari alle prese con l'aumento di capitale di Unicredit (6 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON L'AUMENTO DI CAPITALE DI UNICREDIT Piazza Affari affronta una giornata non particolarmente ricca di dati macroeconomici; sono solo due i fatti rilevanti. In prima mattinata verranno diffuse le vendite al dettaglio relative al mese di dicembre in Australia. Per l'Eurozona l'unico dato importante arriva dalla Germania: alle ore 8:30 verranno diffusi i dati sugli ordinativi alle fabbriche tedesche, relativamente al mese di dicembre. Gli analisti si attendono un balzo di oltre mezzo punto percentuale: sarà difficile, quindi, battere le attese nonostante sia l'economia più solida in Europa. Sarà invece interessante vedere come reagirà il titolo di Unicredit all’avvio dell’aumento di capitale.

Venerdì è stata una giornata positiva per il Ftse Mib, che ha chiuso la seduta con un guadagno dell'1,20% a quota 19.116 punti. La giornata si è aperta con un rialzo di mezzo punto percentuale per poi avere una progressione con l'apertura dei mercati americani. Contrastati i bancari: Unicredit ha passato tutta la giornata in territorio negativo fino a perdere quasi tre punti percentuali per poi virare in positivo nell'ultima ora di contrattazione e chiudere invariata rispetto alla seduta precedente. Ubi Banca ha perso lo 0,37%. È salita invece Intesa Sanpaolo che nel pomeriggio ha diffuso i conti relativi all'ultimo trimestre del 2016 e il rendiconto generale per l'anno appena concluso. Intesa San Paolo (+2,6%) ha anche confermato il dividendo di 17,8 centesimi ad azione per le ordinarie e di 18,9 centesimi per le azioni risparmio mentre l'utile è stato di 3,2 miliardi, il più alto dalla nascita della banca.

Lo spread fra Btp e Bund è rimasto ancora sui massimi dell'ultimo mese, ma ha chiuso la seduta stabile a 183 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 2,248%.

