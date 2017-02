GENERALI ASSICURAZIONI / In Borsa a -1,1%, la scalata di Intesa è più lontana (ultime notizie oggi, 6 febbraio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, SCALATA DI INTESA È PIÙ LONTANA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - L’apertura della Borsa oggi ha visto subito il titolo di Generali Assicurazioni pagare pegno per le ultime novità sul fronte Intesa che da venerdì sono divenute molto più chiare, ovvero dopo le parole dell’Ad di Banca Intesa Sanpaolo. In pieno studio e analisi sulla possibilità di una scalata da parte di Ca’ de Sass sul Leone più ambito, i mercati non confidano nei tempi lunghi e fanno “pagare” dazio a Generali con una partenza lenta del titolo e con le prime difficoltà della settimana appena cominciata. Messina ha dichiarato che «siamo nella seconda fase, controlliamo e valutiamo se possibili combinazioni industriali si adattano a priorità strategiche, ci prenderemo tutto il tempo necessario e poi saremo in grado di dire se merita di entrare nella terza fase, ossia sviluppare una struttura di transazione soggetta a vincoli di adeguatezza patrimoniale per la creazione valore ai miei azionisti». Ora la palla passa ai vertici di Generali Assicurazioni che continuano a cercare accordi non solo in Italia ovviamente per una maggiore sicurezza futura.

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, SPUNTA MUNICH RE (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Come riportato anche nei giorni scorsi, nell'orizzonte di Generali Assicurazioni potrebbe esserci Munich Re: al destino del Leone sarebbe interessato anche il colosso bavarese delle riassicurazioni. Movimenti e interessi che mettono le ali al titolo a Piazza Affari: in Borsa, infatti, fa registrare +3,61 ora punti percentuali. Nel risiko assicurativo europeo spunta, dunque, Munich Re, interessato alle grandi acquisizioni, anche nel business assicurativo. Le indiscrezioni vengono lanciate da Handelsblatt, secondo cui il top manager Joachim Wenning, che ad aprile succederà a Nikolaus von Bomhard, potrebbe fare una mossa a sorpresa su Generali Assicurazioni per aprire la sua nuova era. «Anche Munich Re si sta muovendo alla ricerca di un oggetto da acquisire» scrivono in Germania. Si aprono, dunque, nuovi scenari per il Leone, gruppo finito nel mirino di Intesa-Sanpaolo e ai cui destini sono interessati anche i leader delle polizze europee Axa e Allianz.

© Riproduzione Riservata.