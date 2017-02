MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: l'attesa per cda e decreto salva-risparmio (oggi 6 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. L’ATTESA PER CDA E DECRETO SALVA-RISPARMIO Quella al via oggi sarà una settimana molto importante per Mps. Domani, infatti, è previsto l’approdo in aula del Senato del decreto salva-risparmio, che contiene le misure relative all’intervento pubblico nelle banche in crisi, tra cui appunto Monte dei Paschi di Siena. Sarà importante capire se nel testo che verrà discusso ci sarà ancora la norma che chiede di stilare la lista dei debitori insolventi e quali sono le modalità di rimborso previste per i detentori di bond subordinati Mps. Soprattutto perché i “vicini” di Banca Etruria da tempo denunciano il rischio di una discriminazione rispetto al trattamento loro riservato dal Governo Renzi, insieme ai risparmiatori di Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. Giovedì, inoltre, è in programma il cda di Montepaschi, che dovrà fare il punto sui conti del 2016. Arriveranno quindi i dati trimestrali, aggiornati allo scorso 31 dicembre. Sarà interessante vedere se arriveranno aggiornamenti sulla quantità di depositi della banca toscana, nella speranza che non vi siano state ulteriori fughe di risparmiatori. Inevitabilmente il board farà il punto anche sul piano industriale che dovrà presentare in tempi brevi alle autorità europee. In questo quadro, una certa importanza l’avrà anche l’andamento dell’aumento di capitale di Unicredit al via oggi. C’è da sperare che l’operazione abbia successo. Diversamente la situazione di Montepaschi si complicherebbe ulteriormente, perché a quel punto si avrebbe un altro fronte aperto nel sistema bancario italiano. Ci sono quindi da seguire diversi eventi questa settimana per riuscire a capire quale destino aspetta Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. SIGLATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SACE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE ALL’ESTERO - Mentre continua a mettere a punto il piano industriale da presentare a Commissione europea e Bce, Mps ha firmato un accordo di collaborazione con Sace per sostenere la crescita delle imprese mid-cap sui mercati esteri ad alto potenziale, ma con profili di rischio elevati. Di fatto le imprese clienti di Montepaschi, specie quelle di medie dimensioni, potranno sottoscrivere un pacchetto di soluzioni assicurativo-finanziarie destinate a supportare il pagamento delle forniture regolate con crediti documentari e il rilascio di garanzie contrattuali richieste per gare e commesse internazionali. La banca toscana, insieme al gruppo assicurativo di Cassa depositi e prestiti, si legge in una nota, “sono più vicine alle aziende impegnate quotidianamente nei mercati internazionali, incrementando la rispettiva capacità di assumere i rischi di mancato pagamento connessi a transazioni con controparti estere provenienti da Paesi ad alto potenziale di crescita, ma dai contesti operativi complessi”. Le imprese che sottoscriveranno il pacchetto potranno “accedere a condizioni vantaggiose a linee di firma dedicate al rilascio delle garanzie contrattuali necessarie per partecipare a gare e lavori all’estero (bid bond, advance payment, performance and warranty bond), ottenendo nuovi contratti e commesse internazionali”. Questa nuova iniziativa, che si aggiunge a una gamma già esistente di strumenti assicurativo-finanziari sviluppati da Sace e Mps a protezione del business delle aziende italiane, “ha già consentito di realizzare le prime operazioni di sharing su crediti documentari a sostegno delle forniture italiane di macchinari e materiali da costruzione e da imballaggio in Algeria e Cina”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. NEI GUAI SOCI FONDATORI DEGLI INTERMEDIARI - Sul fronte Monte dei Paschi di Siena, mentre ancora si cerca una quadra sul lato finanziario e del mercato, con il salvataggio dello Stato in corso, spuntano altri guai giudiziari, questa volta non direttamente legati alla Banca di Siena ma comunque latere il passato recente dell’istituto di credito più antico d’Europa. Come ha riportato Repubblica nella giornata di ieri, sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi di carcere Fabrizio Cerasani, socio fondatore di Enigma, direttore di Enigma Securities Llp di Londra e legale rappresentante della succursale italiana, Maurizio Fabris, fondatore della società, e David Ionni, un collaboratore di Enigma. Il processo vedeva al centro proprio la finanziaria intermediaria in passato di Banca Mps per alcune operazioni finite nel mirino degli stessi inquirenti di Siena. La sentenza disposta venerdì ha visto la condanna per una presunta evasione fiscale da circa 3,3 milioni di euro. Con la sentenza è stata anche disposta la confisca di quella cifra a carico degli imputati.

