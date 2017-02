BORSA & FINANZA/ Ecco perché lo spread ha sfondato quota 200

Lo spread tra Btp e Bund ieri è salito sopra 200 per la prima volta dal 16 ottobre 2014 mentre la Borsa italiana scendeva di oltre il 2% colpita e affondata nella parte più direttamente legata alle sorti dell’economia italiana e cioè dalle parti di banche e dintorni. Se lo spread sale ai massimi degli ultimi due anni e mezzo significa che il nervosismo dei mercati comincia ad andare su di giri e che cominciano ad accendersi le spie rosse. I ribassi di ieri sono riconducibili alle dichiarazioni di Marine Le Pen di domenica. Il candidato del Front National ha dichiarato che in caso di vittoria la Francia uscirà dall’euro, dalla Nato e dall’Europa in un discorso incentrato sulla difesa contro la globalizzazione, contro l’Europa, contro l’immigrazione e per un ritorno alla sovranità francese. È chiaro a tutti che se la Le Pen vincesse le elezioni l’euro e questa Europa, quella che conosciamo da qualche decennio, sarebbero morti. Non c’è possibilità che l’euro e l’Europa sopravvivano a questo trauma, sempre ammesso che non sia già la conclusione inevitabile; tralasciamo le dimenticatissime prossime elezioni in Olanda che non fanno rumore, ma che non promettono affatto bene per l’Europa. Le dichiarazioni di Draghi di ieri, “l’euro è irreversibile”, non hanno la forza di disinnescare quelle della Le Pen di domenica a due mesi dalle elezioni e nel contesto attuale.

Se il mercato prende in considerazione l’ipotesi di dissoluzione dell’euro, oltretutto nel breve termine, deve completamente ripensare la propria visione sull’Italia; un Paese che cinque anni fa sarebbe uscito dall’euro bene e che oggi invece ci uscirebbe devastato dall’austerity e spogliato di innumerevoli asset strategici. Sarebbe il caso di riprendere le fila di quanto successo nel 2011, quando l’ultimo primo ministro eletto italiano, Berlusconi, fu fatto dimettere sotto la pressione dello spread a 500 forse proprio perché aveva cominciato a minacciare l’uscita dall’euro o una ridefinizione sostanziale dei rapporti di forza e non prima con tutte le possibili ragioni che si sarebbero potute usare.

Gli effetti delle ricette dell’Europa per risollevare l’economia italiana sono davanti a tutti: disoccupazione a due cifre, un giovane su due senza lavoro e capacità produttiva devastata. Oggi l’Italia uscirebbe dall’euro molto peggio sia perché l’economia ha incassato impressionanti battute d’arresto, sia perché gli ultimi governi hanno instillato negli investitori la certezza che l’Italia non riesce a tagliare le spese, a riformare la macchina pubblica e anzi si accorda con l’Europa, da cui dovrebbe uscire e contro cui si dovrebbe scontrare, per continuare a pagare bonus elettorali. Tralasciamo per carità di patria la masochistica decisione di attuare l’austerity, imposta in malafede dagli “amici europei”, come unica modalità possibile per curare i bilanci statali.