CAOS UE/ Se impazzisce la maionese europea

Immaginiamo che la municipalità di Genova chieda di sciogliere l'unità d'Italia. Anche nei nostri giorni confusi e disgregati scoppieremmo a ridere.

Ebbene, il Lussemburgo è tra i tre stati dell'Unione europea ad aver lanciato l'idea dell'Europa "a due velocità". Il Lussemburgo è uno Stato per modo di dire, conta mezzo milione di abitanti circa, quanti ne ha Genova. Perché non scoppiamo a ridere?

Perché Lussemburgo e Olanda sono stati mandati avanti dalla Germania, che infatti si è poi espressa — al vertice di Malta di qualche giorno fa, e per bocca della Cancelliera Merkel — a favore dell'ipotesi: "Abbiamo imparato dalla storia degli ultimi anni — ha dichiarato — che ci potrebbe essere un'Europa a differenti velocità e che non tutti parteciperanno ai vari passi dell'integrazione europea. Ritengo che questo potrebbe essere incluso nella dichiarazione di Roma".

Al terzetto si è aggiunto uno Stato del "club Med", uno dei reprobi per manifesta incapacità di tenere in ordine i conti pubblici: il Portogallo.

La maionese europea è ufficialmente impazzita, e il venticinquesimo anniversario della firma del Trattato di Maastricht, che cade oggi, non sarebbe potuto capitare in un momento più desolato per l'idea originaria dei padri fondatori dell'Unione europea, quelli che credevano in un'unione di ideali e di popoli, un'unione della solidarietà e non della discriminazione, dove le regole, pur giustamente rigide, per l'integrazione avrebbero dovuto essere accompagnate dalla solidarietà.

Invece, è andata com'è andata: la Germania ha riciclato il suo plurisecolare egemonismo dal terreno militare, trasferendolo sul piano economico. Ha gonfiato all'inverosimile il suo surplus commerciale. Ha saturato la sua forza lavoro con una piena occupazione costruita però sui bassi salari che non ha alimentato la domanda interna. La nascita dell'euro ha scandito, a tutto beneficio della Germania — che già dalla fusione Ovest-Est aveva ricavato il grande vantaggio di una svalutazione del marco occidentale — una situazione di oggettivo ulteriore vantaggio valutario, perché la coabitazione dentro la moneta unica di economia molto meno floride — quelle appunto, dei Paesi mediterranei — ha contribuito a mantenere artificiosamente basso il cambio verso le altre valute mondiali, agevolando la poderosa macchina dell'export tedesco.

Ora che si riparla di "due velocità" per l'Europa, i più — compresi Romano Prodi e ieri, e autorevolmente, il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi — ribadiscono che "l'euro è irrevocabile", come se le due velocità potessero essere introdotte e regolate in una sede diversa dall'unica che oggi unisce i diciotto Stati dell'eurozona (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna).

Con tutta evidenza non sarà così. Questione di tempo — ma non tanto tempo: mesi, non anni — e secondo la maggior parte degli economisti, anche quelli che lo dicono soltanto a bassa voce, l'attuale sistema salterà, e non saranno rose e fiori per nessuno, tantomeno per i Paesi più fragili come l'Italia: gli errori e gli sprechi si pagano.