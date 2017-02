EUROPA/ Draghi, Gentiloni, Prodi: quanti italiani al tavolo delle due velocità della Merkel

L'Europa a due velocità - copyright 2017 Angela Merkel - è già tormentone (geo) politic, Sarà il filo rosso che - a cavallo fra i confini del Vecchio Continente - condurrà alle elezioni tedesche di settembre passando per le presidenziali francesi di primavera. Difficile che il mantra divenga subito carburante di campagna elettorale in Italia: ma anche i fan anti-renziani del voto a scadenza naturale farebbero bene a ricordare che esso si terrà fra non più di dodici mesi. E poi l'Italia è già in campo agli Europei delle due velocità. Naturalmente in un derby super-classico con la Germania, di quelli che spesso decidono l'accesso alla finale o addirittura l'assegnazione del titolo.

Primo: la cancelliera tedesca pare intenzionata a formalizzare l'apertura delle revisione dei trattati di Maastricht in marzo a Roma, nel sessantennio della Prima Europa, nata nel 1957 fra Italia, Francia, Germania Occidentale e Benelux. Secondo: il primo confronto assoluto sul nuovo concept vedrà come interlocutore della Merkel il presidente (italiano) della Bce, Mario Draghi, dopodomani a Berlino. Terzo e non ultimo: con toni niente affatto scontati - anzi - primi endorsement all'idea sono giunti dal premier italiano Paolo Gentiloni, cui ha subito fatto eco Romano Prodi (ex premier ed ex presidente della commissione Ue).

Che le "due velocità" - nell'approccio merkeliano - siano anzitutto qualcosa di diverso dai rozzi schemi dei rigoristi del nord Europa lo si è capito proprio ieri. Il super-falco tedesco Wolfgang Schauble - che marca stretto da destra la cancelliera della morente grande coalizione di Berlino, è tornato a scagliarsi personalmente contro Draghi: colpevole di insistere su un espansionismo monetario dell'euro giudicato una difesa impropria dei Pigs mediterranei. Il presidente della Bce, parlando all'europarlamento, gli ha risposto duramente (mettendo fra l'altro le mani avanti sulla "convocazione" in cancelleria, giovedì a Berlino). Ma sulle due "due velocità" non ha eluso, nè chiuso: uno schema "appena abbozzato" ha detto. Da un lato una mossa tattica: ("sono io che attendo spiegazioni dalla Merkel, non lei da me"). Draghi, d'altronde, ha quasi sicuramente voluto rassicurare il cancelliere: è chiaro che l'Europa non può andare avanti così, fra una crisi greca e un'Italia tornata "malata". Le due velocità - viste dal presidente della Bce formalmente in carica fino al 2019 -non sono in ogni caso quelle di una scissione pura e semplice dell'eurozona in due fasce valutarie. E' invece - probabilmente - il ripensamento della politica finanziaria dell'Unione: con un'integrazione della gestione dei bilanci, simboleggiata dall'ipotesi di istituzione di un "ministro delle finanze della Ue".

Sul versante più squisitamente politico è interessante come a Merkel rispondano subito positivamente Gentiloni e soprattutto Prodi. Quest''ultimo era n.1 a Bruxelles nel periodo di ascesa definitiva della leader Cdu in Germania ed era premier in Italia all'epoca del suo primo cancellierato. Due "democristiani", Merkel e Prodi , entrambi a modo loro allievi di Helmut Kohl: con un'idea forte e condivisa di Europa (Adenauer-De Gasperi). Lo stesso Gentiloni appare assai più omogeneo a questa visione di quanto lo fosse o lo possa essere Matteo Renzi. Totalmente omogeneo è certamente il presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella.