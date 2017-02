Generali Assicurazioni / Contrattacco ad Intesa, rivisto il prestito titoli sul 3%? (Ultime notizie oggi, 7 febbraio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, LE MOSSE SU INTESA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Il futuro di Generali Assicurazioni è tutt’altro che chiaro: il “triangolo” con Intesa e Unicredit non si risolverà a breve visto l’impegno della banca di Gae Aulenti nell’aumento di capitale e le mosse interlocutorie di Ca’ de Sass. L’idea di Generali, secondo il Sole 24 ore, avrebbe come «scopo quello di gestire in maniera più conveniente la quota del 3% di Intesa Sanpaolo rilevata nelle scorse settimane proprio a scopo anti-scalata sotto forma di prestito titoli. L'idea sarebbe quella di valutare strade alternative quali il ricorso alle opzioni o altri strumenti finanziari». Una mossa in particolare sembrerebbe al vaglio del board del Leone e vorrebbe evitare possibili fregature future da Intesa o altri: «l’intenzione da parte delle Generali sarebbe quella di rivedere l'operazione di prestito titoli sul 3% di Intesa messa a punto nelle scorse settimane per limitare i margini di una eventuale manovra ostile». Il primo passo verra' discusso nel corso di un comitato investimenti e operazioni strategiche convocato forse per oggi, scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui l'obiettivo e' mantenere il 3% in portafoglio ma attraverso strumenti finanziari più adeguati e meno onerosi. «Non e' escluso inoltre che le valutazioni della compagnia si spingano fino a valutare operazioni di rafforzamento in alcune aree», spiegano nel focus i colleghi del quotidiano economico.

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, CALA L’APPEAL SPECULATIVO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Su Generali Assicurazioni la situazione in Borsa e nel board è di sostanziale attesa: mentre Intesa e Unicredit proseguono nei loro progetto sui mercati finanziari - oggi ad esempio è il grande giorno della ricapitalizzazione da 13 miliardi di euro della banca che possiede una piccola quota del Leone - le Assicurazioni del Leone attendono gli sviluppi che rischiano però di essere più traslati nel tempo, dopo le decisioni importanti di Messina di “congelare” l’acquisizione e la fusione per studiare meglio l’intera operazione. Come riportava ieri mattina Radiocor commentano i primi titoli a Piazza Affari (prosegue il calo di Generali), «Generali perde spinta perche', secondo gli operatori, l'appeal speculativo almeno nel brevissimo termine si affievolisce e lascia spazio a qualche presa di beneficio. Dai picchi toccati il 26 gennaio (15,63 in chiusura e 15,94 intraday) sulla scommessa di una offerta pubblica di scambio imminente da parte di Intesa Sanpaolo, le azioni di Trieste hanno ceduto il 5% circa se si guarda ai prezzi di chiusura e ai valori odierni di 14,8 euro (-1,3%). Intesa Sanpaolo invece, dopo il balzo di venerdì e il +0,5% di questa mattina, sta progressivamente riducendo le perdite innescate dalle prime indiscrezioni sull'interesse a una aggregazione con il primo gruppo assicurativo italiano».

