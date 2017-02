ENI / Il cda conferma la fiducia all'Ad Descalzi

In relazione alle notizie di stampa sulla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Milano per la vicenda dell’acquisizione nel 2011 di una quota nella licenza denominata OPL 245 in Nigeria, il Consiglio di Amministrazione di Eni, anche sulla base delle approfondite analisi legali ad oggi effettuate, ha confermato la massima fiducia sulla estraneità di Eni dalle asserite condotte corruttive per la richiamata vicenda. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato la massima fiducia nell’Amministratore Delegato Claudio Descalzi sull’estraneità alle condotte oggetto di indagine e in generale sul ruolo di capo azienda. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato anche la massima fiducia verso la magistratura.

