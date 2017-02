FINANZA/ I miti da sfatare su euro, inflazione e debito

Giovedì scorso mentre andavo in macchina ho acceso la radio e ho iniziato ad ascoltare un dibattito che sembrava tra economisti, ma a un certo punto credevo davvero di stare ascoltando una trasmissione comica, una trasmissione di satira politica. Eppure si trattava di Radio24, la prestigiosa e autorevole (?) radio del Sole24Ore. Poi ho scoperto che il conduttore era Oscar Giannino e l’intervistato era Gianni Balduzzi. La parte interessante è stata quando ho sentito il conduttore commentare il fatto che il partito laburista (la sinistra inglese) aveva appoggiato massicciamente il voto in parlamento per uscire dall’Unione europea e quindi il ricorso all’articolo 50 del trattato di Lisbona. Il commento era relativo al fatto che nessuno o quasi aveva riportato la notizia (scomoda) e che ovviamente la stessa non era stata commentata da nessun politico di sinistra in Italia.

Ho iniziato ad avere il dubbi che fosse una trasmissione satirica quando il conduttore Giannino ha detto che la Germania non è cattivona, perché ha un surplus del 6%, cioè fuori dai parametri europei, perché gran parte di questo surplus lo ottiene nel commercio con paesi fuori dell’Europa e quindi non danneggia gli altri paesi europei. Anzitutto bisogna dire che il surplus della bilancia commerciale tedesca è del 9%, mentre il 6% è il limite dei regolamenti europei; e poi il ragionamento non sta in piedi, perché la Germania ottiene un simile vantaggio proprio grazie a una moneta tanto svalutata rispetto alla sua economia. Se avesse il suo marco, la Germania non avrebbe certo un simile surplus nella bilancia dei pagamenti. E occorre ricordare che il limite al surplus della bilancia commerciale venne messo proprio per evitare che un Paese ottenesse enormi vantaggi a discapito degli altri. Altrimenti, perché mai la Germania avrebbe accettato una regola europea così dannosa?

Era una regola di ovvio buon senso: niente deficit eccessivi (entro il 3%) e niente surplus eccessivi (non oltre il 6%). Ma la Germania ha violato sia quella del deficit eccessivo (insieme alla Francia), sia quella del surplus eccessivo (da ormai troppi anni consecutivi, senza che abbia messo in moto alcun meccanismo per moderarlo). Nel 2012 l’euro era a 1,4 sul dollaro, ora è a 1,07: ovviamente le esportazioni extra-Ue volano e altrettanto ovviamente se ne avvantaggiano i paesi più forti.

Ma la parte surreale è iniziata quando Giannino ha commentato le ipotesi di ripresa economica con la svalutazione di una moneta nazionale: a quel punto ha detto che lo avevamo fatto già negli anni Settanta, ma il risultato è stato che “svalutando, svalutando abbiamo fatto esplodere il debito pubblico, abbiamo abbassato la produttività, abbiamo avuto l’inflazione fino alla doppia cifra e l’inflazione a doppia cifra o comunque elevata aiuta chi ha i debiti, cioè lo Stato”. Beh, su tre almeno una l’ha azzeccata, effettivamente l’inflazione alta aiuta ovviamente chi ha i debiti, perché al passare del tempo l’inflazione diminuisce il valore reale del debito (perché grazie all’inflazione la moneta vale sempre meno nel tempo). Ma l’esplosione del debito negli anni Settanta è una balla colossale, perché il debito nel 1980 era al 56% del Pil. Il debito è esploso quando siamo entrati nel serpentone monetario nel 1979 e poi con la perdita di sovranità monetaria nel 1981 (col divorzio tra ministero del Tesoro e Banca d’Italia).