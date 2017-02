GENERALI ASSICURAZIONI / Crescita estera del Leone? Le ‘sfida’ a Intesa (Ultime notizie oggi, 8 febbraio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, TRIESTE STUDIA LE CONTROMOSSE (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Ieri ha proseguito abbastanza male il titolo di Generali Assicurazioni, con la Borsa condizionata dallo spread Btp-Bund e dall’aumento di capitale di Unicredit che non sta particolarmente colpendo i mercati azionari. La settimana intensa del Leone di Trieste vede da un lato l’allentamento di Intesa Sanpaolo e dall’altro una Unicredit impegnata come si può intuire da immediati altri obiettivi. E Generali cosa fa allora? Come riportato dal Sole 24 Ore, oggi potrebbe riunirsi il comitato investimenti al quale partecipano sia i manager che alcuni consiglieri. «Lo scopo è quello di gestire in maniera più conveniente la quota del 3% di Intesa Sanpaolo rilevata nelle scorse settimane proprio a scopo anti-scalata sotto forma di prestito titoli. L'idea sarebbe quella di valutare strade alternative quali il ricorso alle opzioni o altri strumenti finanziari», riportano i focus del quotidiano economico. Una difesa particolarmente strategica quella di Generali Assicurazioni anche e non solo per Intesa ma in generale per chiunque voglia opzionare future fusioni: la porta rimane aperta ma con assoluto riservo e con molta attenzione. Come dire, Intesa ancora potrebbe farcela ma senza i continui tentennamenti di questi ultimissimi mesi.

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, CRESCITA ESTERA PER CONSOLIDARSI? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Il titolo di Generali Assicurazioni oggi prova una partenza migliore rispetto agli ultimi giorni a Piazza Affari, ma con la chiarezza ancora molto “confusa” sul futuro prossimo della società di Assicurazioni più importante d’Italia. Se da un lato il tentativo di costruirsi una solida difesa dalle “bizze” di Intesa (lasciando comunque aperta ancora la porta per eventuali accordi con Ca’ de Sass) secondo i colleghi del Sole 24ore una possibilità per Generali sarebbe quella di guardare più all’estero per consolidarsi maggiormente ed essere al riparo da eventuali attacchi futuri. «è possibile che venga allargata la platea dei consulenti e in quest’ottica potrebbero rientrare in pista Morgan Stanley e JP Morgan. L’obiettivo sarebbe quello di gestire al meglio questa fase delicata. Di certo, da più parti arriva il segnale che Generali vuole provare ad accelerare sull’esecuzione del piano. Progetto che prevede un consolidamento nelle aree chiave e una crescita disciplinata nelle zone rilevanti». Secondo il quotidiano economico, aumentare la taglia del Leone può rivelarsi l’arma migliore per bloccare eventuali operazioni ostili. Al momento infatti allo stato non risulta siano stati individuati target particolari, ma in questo potrebbero evidentemente rivelarsi utili gli advisor. «E lo sguardo potrebbe puntare su Germania, Svizzera o Spagna».

