MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: richiesta di chiarimenti alle partecipate della Regione Toscana (oggi 8 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLE PARTECIPATE DELLA REGIONE TOSCANA Nonostante nelle scorse settimane da più parti si fosse levata la richiesta di stilare e diffondere la lista dei debitori insolventi di Mps, il decreto salva-risparmio non conterrà una norma in materia. A meno che durante la votazione in aula al Senato non si riesca a reinserirla, tramite un emendamento. C’è però chi, almeno a livello locale, non sembra voler retrocedere su questo punto. Giovanni Donzelli, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana, ha infatti chiesto alla Commissione controllo del Consiglio di ascoltare i vertici delle società partecipate dalla Regione stessa che sembrerebbero far parte della lista dei debitori insolventi di Monte dei Paschi di Siena. In particolare, Donzelli ha chiesto che i vertici di Toscana Aeroporti, Fidi Toscana e Terme di Chianciano Immobiliare possano far chiarezza dato che da alcune indiscrezioni di stampa farebbero pare di società debitrici di Rocca Salimbeni. “Pensiamo che sia doveroso che i massimi responsabili delle società di cui la Regione fa parte siano chiamati a riferirne”, ha scritto Donzelli in una lettera indirizzata al Presidente. “Crediamo che sia indispensabile che i cittadini sappiano di eventuali insolvenze che arrivano da società con una partecipazione pubblica. La Regione ha il dovere di chiedere chiarezza su questo punto: non può passare inosservato il fatto che un’istituzione partecipi con denaro pubblico o con un diritto di voto a organismi che hanno di fatto provocato il buco di bilancio di Mps per cui il governo italiano ha recentemente varato un fondo di salvataggio da 20 miliardi di euro”, ha evidenziato Donzelli, che ricorda anche che in alcune di queste partecipate c’è anche una presenza societaria di Mps.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. SALTA LA LISTA DEI DEBITORI DAL DECRETO SALVA-RISPARMIO Niente lista dei debitori insolventi di Mps nel decreto salva-risparmio. I rumors degli ultimi giorni sono stati confermati con le votazioni al testo avvenute in commissione Finanze del Senato. Di fatto, come spiega Repubblica, sarà al massimo reso noto il profilo di rischio di chi ha debiti superiori all’1% del patrimonio dell’istituto. In questo modo si potrebbe capire se i manager della banca (non solo Monte dei Paschi di Siena, ma anche altre in cui lo Stato dovesse intervenire per evitare il peggio) hanno preso rischi eccessivi nel concedere dei prestiti. Il risultato non sembra corrispondere alle richieste che nelle scorse settimane erano arrivate da più parti, proprio per conoscere i nomi di chi avesse contribuito a “zavorrare” Monte dei Paschi di Siena non restituendo i soldi ricevuti in prestito e facendo quindi aumentare i crediti deteriorati di Rocca Salimbeni.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. FITCH ASSEGNA I RATING ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE A FINE GENNAIO Mps ha emesso a fine gennaio due obbligazioni, cui Fitch ha assegnato un rating. Nello specifico, al bond annuale con cedola dello 0,5% è stato dato un rating a breve termine pari a F2, mentre per quello triennale con cedola dello 0,75% è stato assegno un rating a lungo termine pari a BBB+. Di fatto, grazie alla garanzia pubblica che è stata data a questi titoli, i rating sono allineati a quelli assegnati ai titolo della Repubblica italiana. Il giudizio di Fitch arriva dopo quello di Dbrs, che aveva dato un rating a breve termine pari a R-1 (low) al bond annuale e un rating a lungo termine pari a BBB (high) a quello triennale. Anche in questo caso, i rating risultavano allineati a quelli della Repubblica italiana.

