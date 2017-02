Generali/ Il ruolo di Goldman Sachs e i rischi per Credit Suisse (Assicurazioni ultime notizie oggi, 9 febbraio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, IL RUOLO DI GOLDMAN SACHS (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Scelto come advisor da Generali Assicurazioni, il ruolo di Goldman Sachs nelle prossime settimane potrebbe divenire decisivo per i prossimi piani di operazioni in casa del Leone: Donnet avrebbe infatti investito su Goldman per permettere di consolidare quel 3% di ruolo dentro ad Intesa Sanpaolo, in modo da prevenire un possibile rastrellamento all’opposto di azioni dai banchieri guidati da Carlo Messina. Come riporta questa mattina Repubblica, dopo le riunioni di ieri del comitato investimenti e poi del cda di Generali, si è dato ufficiale mandato a Goldman Sachs di «verificare se è fattibile e opportuno rendere l’operazione più stabile e strutturata: in ogni caso sempre in forma “sintetica”, quindi comprando non azioni di Intesa Sanpaolo, ma strumenti derivati od opzioni che diano diritto futuro alla loro titolarità». Stando invece alle indiscrezioni di RadioCor, Generali Assicurazioni ha scelto di affiancare a Goldman Sachs anche lo studio legale Cleary Gottlieb, con un lavoro combinato sulle operazioni dell’asse Intesa-Generali.

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, I RISCHI PER CREDIT SUISSE (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Va verso la conclusione la settimana non positiva in Borsa per Generali Assicurazioni, con il titolo che ogni giorno - senza pure grossi picchi in negativo - ha sempre chiuso con il segno meno davanti a Piazza Affari: nelle ultime due giornate i mercati cercano qualche conferma in merito ai futuri piani della Compagnia del Leone. Son moltissimi gli analisti finanziari, gli advisor e gli esperti nei settori dei mercati europei: importanti le parole di Credit Suisse quando, poco prima di sapere che Intesa Sanpaolo avrebbe fatto un passo indietro negli accordi con Generali (la partita è tutt’altro che chiusa ma resta molto complessa e di difficile lettura, ndr), già annunciava in un report le difficoltà dell’operazione. «La strategia di Intesa Sanpaolo si è era concentrata sul business core dell’asset management, mentre finora non ci sono state grandi acquisizioni di assicuratori». Non solo, per la banca svizzera sono limando 5 i grossi problemi sulla partita di Trieste: «tre possibili fondamenti logici alla base dell’operazione: diversificazione geografica e di business; creazione di un operatore enorme nel business dell’asset management e diluzione del business bancario e del peso dei crediti deteriorati. Ma subito arrivano cinque potenziali lati negativi. Alti rischi di esecuzione; inconvenienti sul lato regolatorio; incertezza legata alla durata del “Danish compromise”; potenziali problemi di antistrust in Italia; prezzi e sinergie in contrasto con la creazione di valore», perché «ci sarebbe bisogno di 1,19 miliardi di sinergie post-tasse per vedere l’operazione redditizia come con l’attuale rapporto di concambio».

