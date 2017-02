SPY FINANZA/ Così la Grecia è pronta a far saltare l'Europa

Cosa vi avevo detto la scorsa settimana? Oplà, il rischio che la Grecia esca dall’euro è di nuovo tra noi, oltretutto in un momento in cui lo spread tra titoli di Stato francesi e tedeschi è ai massimi e si comincia a parlare di Europa a due velocità (alla faccia della buona fede dei tedeschi). Questa volta, però, è palese come il destino di Atene sia usato in maniera strumentale dal Fmi su mandato tedesco. Ma partiamo dall’attualità. Ieri è giunto un nuovo monito del Fondo monetario internazionale alla Grecia: rischia ancora una volta di uscire dall’euro, con le trattative tra il Paese ellenico e i creditori internazionali in fase di stallo. Il Fmi non intende partecipare al piano di salvataggio, infatti, se prima le varie controparti non si accorderanno su revisioni economiche molto più profonde e su una sostanziale riduzione del debito che resta «altamente insostenibile». Le prospettive di crescita, inoltre, non possono migliorare senza un taglio delle passività di Atene e senza riforme sulle pensioni e sul sistema fiscale.

Per il Fmi, se l’economia ellenica non tornerà sulla retta via e se il debito non verrà ridotto, il Paese potrebbe rischiare nuovamente una crisi di liquidità che, in assenza di un ulteriore supporto da parte dei creditori, «potrebbe riaccendere i timori sulla Grexit». Affinché il programma di salvataggio funzioni e abbia successo, stando al Fondo, occorre basare gli impegni sulla sostenibilità del debito su target di medio termine di surplus di bilancio realistici. Ad esempio, la Grecia e i creditori puntano a un avanzo di bilancio del 3,5% per il 2018, ma per il Fmi il target adeguato è dell’1,5%. Il Fondo ha messo anche in dubbio la capacità delle riforme proposte finora di raggiungere gli obiettivi prefissati senza un taglio del debito e senza soprattutto arrecare un danno all’economia ellenica. Ma davvero si teme per la sostenibilità di medio termine della Grecia? Davvero si ha a cuore il destino di Atene?

No, i timori sono sempre i soliti e sono legati alla capacità della Grecia di liquidare i bond in scadenza nel mese di luglio, dal momento che il rendimento ha superato il 16%, quando solo due settimane fa era al 10%. Affinché la Grecia sia in grado di ripagare i possessori dei titoli che andranno in scadenza entro luglio 2017 al 3,375%, il Paese avrà bisogno di completare la revisione del piano di salvataggio per ricevere la prossima tranche di aiuti da parte dell’Ue. E per capire cosa ci attende non occorre aspettare molto, visto che l’incontro dell’EuroWorking che si terrà oggi sarà una delle date critiche per la Grecia.

E veniamo ora al punto principale, quello che di fatto sbugiarda gli allarmismi a orologeria: per la prima volta, infatti, in seno al Fmi stanno emergendo tensioni sul tema, con alcuni membri che suonano la marcia funebre per Atene, a dispetto dell’analisi generale. E, soprattutto, pubblicamente. Due giorni fa, infatti, è stata pubblicata l’analisi annuale del Fmi sull’economia ellenica, la quale ha rivelato un’insolita spaccatura tra i membri del consiglio, dimostrando che sono in disaccordo sulle misure di austerità imposte ad Atene e sull’enorme peso del debito del Paese. Il rapporto ci dice che «la maggior parte» dei 24 direttori esecutivi del Fondo hanno concordato che la Grecia è sulla buona strada per raggiungere un surplus fiscale dell’1,5% del Prodotto interno lordo, tanto che il documento riporta come Atene «non richieda un ulteriore consolidamento fiscale in questo momento, tenendo conto della modifica impressionante avvenuta fino a oggi».