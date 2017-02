BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende il dato sul Pil italiano (1 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ATTENDE IL DATO SUL PIL ITALIANO Piazza Affari affronta la giornata che vedrà la pubblicazione del dato definitivo sul Pil italiano del 2016. Vedremo se sarà confermato il +0,9%. Attesa poi per la reazione dei mercati al discorso di Donald Trump al Congresso. La giornata di ieri si è chiusa con un azzeramento del rialzo che era stato accumulato ad inizio seduta, con un -0,01% che da una parte lascia contenti i bancari come Banco Bpm (+2,7%) e Mediobanca (+0,87%) sugli scudi, mentre lascia l'amaro in bocca a Yoox (-1,71%), Campari e Tenaris (rispettivamente -2,1% e -1,52%). I bancari sembrano quindi continuare il recupero iniziato nelle giornata del 27 febbraio, con Banco BPM che ha recuperato almeno parzialmente le pesanti perdite delle precedenti settimane di contrattazioni. Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 188 punti base, con una variazione al ribasso del 2,13% che getta una buona luce sull'Italia.

© Riproduzione Riservata.