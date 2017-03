BORSA/ La battaglia tra Londra e Francoforte che l'Italia ha già perso

Il processo di aggregazione tra la borsa di Londra e quella di Francoforte sarebbe sul procinto di fallire e a meno di miracoli, che non si vedono all’orizzonte, la fusione annunciata quasi un anno fa non avverrà mai. Ricordiamo che questo era il terzo tentativo di fusione sull’asse Londra-Francoforte. La fusione sarebbe saltata perché il London Stock Exchange si sarebbe rifiutato di accogliere le richieste dell’antitrust europeo; che avrebbero riguardato proprio la cessione del 60% di Mts la piattaforma di Borsa italiana su cui si scambiano i titoli di stato europei.

In molti si sono chiesti come mai una fusione di questa importanza, annunciata un anno fa e fallita altre due volte, sia caduta per il rifiuto di cedere una partecipazione che rappresenta una parte esigua dei ricavi titoli della borsa di Londra e ancora di meno di quelli che avrebbe generato il nuovo gruppo. Si è ipotizzata una resistenza del “regolatore” italiano ad accettare di essere inglobato in un gruppo così grande con un nuovo “padrone” tedesco. Sono tutte ipotesi prese in considerazione, ma la scuola di pensiero più gettonata tra i commentatori è che l’affare sia naufragato per forti resistenze politiche.

In sostanza la borsa di Londra avrebbe usato il pretesto delle richieste dell’antitrust europea, su una partecipata di peso marginale, per tirarsi fuori dall’accordo. Questo appariva già complicato prima del referendum sulla Brexit; entrambi i sistemi Paese avrebbero dovuto rinunciare a quote di “sovranità” sostanziale nel nuovo gruppo rispetto alle posizioni di partenza mettendosi in mano ad amministratori delegati che parlano lingue diverse o accettando un trasferimento della sede e della clearing house. Il virgolettato finito sulla prima pagina del Financial Times di un anonimo, arrabbiato, soggetto coinvolto nella fusione è emblematico “i politici hanno ottenuto quello che volevano”.

La “borsa” non è un dettaglio secondario nell’ampio insieme di “sistema Paese” o di sovranità sostanziale, tanto più nell’Europa post Brexit e pre-elezioni, in cui la competizione tra stati si gioca sulla capacità di fare sistema e di far fronte a sfide che sono insieme economiche e politiche. L’Inghilterra che ha rivendicato la libertà dall’Europa non può accettare di condividere il controllo di un asset strategico con la Germania a poche settimane dall’inizio delle trattative su nuovi accordi commerciali e politici.

Il presupposto non detto di questo epilogo è ovviamente che la bandiera che sventola su certe attività non sia indifferente per i destini economici di un Paese, per la sua sovranità e per la sua capacità di fare politica industriale per i propri interessi. Metterlo nero su bianco è sempre antipatico, esattamente come quando il sistema inglese ha protetto le sue aziende strategiche energetiche senza una dichiarazione o un comunicato stampa, ma facendo arrivare forte e chiaro il messaggio che offerte americane non erano benvenute.