MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie: Mps, Borghi Aquilini contro l'Ue (oggi 1 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BORGHI AQUILINI CRITICA L’UE. Dalla Lega Nord arrivano dichiarazioni riguardanti Monte dei Paschi di Siena e il caso delle indagini sulla morte di David Rossi, che la Procura di Siena ha chiesto di archiviare per la seconda volta. Il Consigliere regionale della Toscana Claudio Borghi Aquilini ha criticato l’Ue, visto che a quanto pare vorrebbe che ci fossero più tagli a dipendenti e filiali rispetto a quelli decisi a dicembre da Rocca Salimbeni. “Ogni tanto il silenzio converrebbe anche agli inquilini indesiderati e mai democraticamente legittimati di Bruxelles”, ha detto Borghi Aquilini, che a proposito dell’inchiesta sulla morte dell’ex responsabile della comunicazione di Montepaschi evidenzia che certa magistratura, “in presenza di dettagli determinanti a favore della tesi secondo cui David Rossi potrebbe essere stato vittima di omicidio, si volta dall’altra parte chiedendo una paradossale archiviazione”. “Giudici ed Europa semplicemente vergognosi, che proprio sul disastro Monte dei Paschi hanno dimostrato ampiamente di non saper esercitare il minimo e dovuto controllo”, è la sintesi del pensiero di Borghi Aquilini. Anche Marco Figura, commissario della Lega Nord a Siena, ha criticato la richiesta della Procura: “Da quando in qua si chiede l’archiviazione di un’inchiesta, certificando l’ipotesi del suicidio come unica ragionevole, ammettendo al tempo stesso la presenza di un’infinità di dettagli che portano a ritenere che quello di Rossi sia invece omicidio?”. Figura elenca quindi i dettagli su cui è difficile soprassedere, come le ferite da colluttazione o l’orologio caduto dopo il corpo di Rossi. La sua conclusione è che “a tutte le prese in giro c’è un limite, e su questa storia la Lega andrà fino in fondo con qualsiasi mezzo lecito”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IL QUESTIONARIO DELLA BCE SULLE SOFFERENZE BANCARIE. Oltre al piano industriale, Monte dei Paschi di Siena dovrà entro questa sera inviare alla Banca centrale europea le risposte a un questionario relativo alle modalità in cui intende riportare sotto il 10% dell’attivo totale la soglia delle non performing exposures, ovvero la somma tra i crediti in sofferenza, crediti di i probabile inadempienza e quelli scaduti da 90 giorni. Repubblica ricorda che l’iniziativa dell’Eurotower riguarda decine di banche in tutta Europa e tra le italiane sono coinvolte anche Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Bper, Carige, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Per certi versi si tratta quindi di un passaggio formale previsto da tempo, visto che il questionario è stato fornito a gennaio e già le banche potrebbero aver inviato le loro risposte. Tuttavia non bisogna dimenticare che per le banche italiane le sofferenze rappresentano una zavorra di non poco conto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, LA PROTESTA DI GAVORANNO. La non facile situazione di Mps, che porterà anche al taglio di posti di lavoro e di filiali, comincia a far sentire i suoi effetti. A Gavorrano, comune nella provincia di Grosseto, la chiusura dello sportello di Monte dei Paschi di Siena sta creando un piccolo caso. La Sindaca, Elisabetta Iacomelli, secondo quanto riporta ilgiunco.net ha espresso amarezza per la decisione arrivata dalla sede grossetana della banca. “Non possiamo che esprime la nostra ferma condanna per l’intransigenza dimostrata dalla dirigenza della Banca Monte dei Paschi. Chiediamo ancora una volta che Mps ripensi al suo piano e che la politica a tutti i livelli ed in tutte le Istituzioni si faccia carico di stare dalla parte dei cittadini intervenendo affinché venga scongiurata questa dannosa e scellerata scelta fatta da Monte dei Paschi”, ha detto Iacomelli.

