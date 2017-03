BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca di tenere i 19.500 punti (10 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 19.500 PUNTI Per Piazza Affari oggi la giornata sarà ricca di eventi macroeconomici. Il primo dato importante arriva dalla Germania che renderà noto il saldo della bilancia commerciale del mese di gennaio. I tedeschi sono accusati di investire troppo poco e di non rispettare il tetto massimo sul surplus commerciale. Gli analisti si aspettano una contrazione rispetto al mese precedente. Alle 10:30, invece, verrà pubblicato il dato sulla produzione manifatturiera inglese per il mese di dicembre: ci si attende una contrazione dello 0,6%. Dati molto attesi, infine, arriveranno dagli Stati Uniti: alle ore 14:30 verrà diffuso il numero delle nuove buste paga del settore non agricolo per il mese di febbraio e, sempre alla stessa ora, il tasso di disoccupazione per il mese di febbraio. Gli analisti lo vedono in calo al 4,7% rispetto al 4,8% della precedente rilevazione.

Ieri è stata una giornata positiva per Piazza Affari. La seduta era cominciata male in tutta Europa. Nel pomeriggio, tuttavia, grazie alla conferenza del presidente della Bce, Piazza Affari ha iniziato a limitare le perdite e alla fine della seduta ha chiuso con un +0,46% a 19.571 punti. Particolarmente bene i titoli bancari con Bper che ha guadagnato il +3,33%, Ubi Banca il +3,19%, Mediobanca il +2,63%, Intesa Sanpaolo il +2,49%, Unicredit il +0,88% e Banco Bpm il +0,08%. È continuato anche il rally per Poste Italiane che ha chiuso la seduta con un guadagno del 3,19% a 6,475 euro. Bene anche Telecom Italia che ha guadagnato l'1,36% a 0,7835 euro.

Nessun movimento particolare sui titoli di Stato. Lo Spread fra Btp e Bund rimane a 189 punti base, leggermente in rialzo mentre il rendimento del Btp decennale si attesta al 2,319%.

