MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps e i rischi per i conti della Regione (oggi 9 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, I RISCHI PER I CONTI DELLA REGIONE TOSCANA Gabriele Bianchi, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Toscana, ha posto alla Giunta una domanda per sapere quali conseguenze ci sarebbero per i cittadini toscani e la Regione Toscana se ci fosse un bail-in di Monte dei Paschi di Siena o di Banca Popolare di Vicenza o ancora di Cassa di Risparmio di San Miniato. “Soprattutto per Monte dei Paschi di Siena la situazione è ancora oggi ad alto rischio”, spiega il pentastellato, ricordando che nella regione vi sono tanti tra azionisti, risparmiatori, creditori e lavoratori del gruppo, senza dimenticare che la Regione Toscana, attraverso in particolare Fidi Toscana, ha degli intrecci di non poco conto con Rocca Salimbeni. In particolare su quest’ultimo punto Bianchi ha fatto notare che l’assessore alle Attività produttive Stefano Ciuoffo ha evidenziato, rispondendo a una sua interrogazione, che ci sono fondi regionali depositati presso Monte dei Paschi di Siena su conti con saldi superiori ai 100.000 euro. “Secondo Ciuoffo però dovremmo star tranquilli perché il meccanismo prevede l’intervento statale dopo un ‘bail-in dell’8% delle passività totali’, quindi le obbligazioni emesse da Mps superano da sole questa soglia facendo da schermo a depositi e c/c”, ha aggiunto Bianchi. Che però ha ricordato che “Fidi Toscana spa - partecipata al 46% dalla Regione e al 27,46% da Monte dei Paschi di Siena - ha obbligazioni Mps per 10,5 milioni, 7 delle quali sono subordinate”. Dunque già con il salvataggio pubblico in arrivo probabilmente perderà qualcosa. “Se quindi per Ciuoffo questo significa che ‘non ci sono le condizioni di un rischio reale riferito al bilancio della Regione Toscana’ ci permettiamo di prenderla come una fake new”, aggiunge il consigliere pentastellato.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. CDA MPS IMPORTANTE PER LA CESSIONE DEGLI NPL Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena in programma oggi dovrebbe portare a una decisione importante sulla cessione dei crediti deteriorati. Lo scrive Teleborsa, senza aggiungere dettagli su quella che potrebbe essere la decisione della banca toscana, anche se viene citato l’articolo di Milano Finanza in cui si parla dell’avvio della procedura di asta curata dagli advisor Mediobanca e Lazard. Ufficialmente il board dovrebbe solamente approvare i conti del 2016, ma non è escluso che prenda decisioni in relazione agli Npl o che faccia un punto della situazione anche sul piano industriale dopo che la Commissione europea ha ricevuto dalla Bce le risposte alle domande che aveva posto proprio sulla ricapitalizzazione di Montepaschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. FRENA LA CRESCITA DELLE SOFFERENZE BANCARIE In attesa di novità dal cda di Monte dei Paschi di Siena, in cui forse potrebbero essere fatti passi avanti sul piano industriale, la Banca d’Italia ha comunicato dei dati che sembrano essere positivi sulle banche italiane, riferiti al mese di gennaio. In particolare, il tasso di crescita delle sofferenze è stato pari al 4% su base annua quando a dicembre 2016 era al +5,6%. Un lieve miglioramento quindi. In crescita i depositi privati che su base annua hanno fatto registrare un +3,5%. I prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, hanno fatto segnare un +1,2% annuale, quando a dicembre il dato era stato pari a +1,1%. L’aumento dei prestiti alle famiglie è stato pari al 2,2%

