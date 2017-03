POVERI NON CREANO LAVORO/ Bufera su Flavio Briatore: giusto favorire i ricchi, ma in Italia non ci torno

BUFERA SU FLAVIO BRIATORE: "I POVERI NON HANNO MAI CREATO LAVORO". POLEMICHE PER IL COMMENTO SULLA FLAT TAX - Flavio Briatore continua a far discutere: una nuova bufera è scoppiata sui social network per una dichiarazione rilasciata ai microfoni dell'Huffington Post. «In Italia di poveri ce ne sono già abbastanza e a quanto mi risulta non hanno mai creato lavoro» ha dichiarato parlando di flat tax, il regime fiscale che incentiva i ricchi stranieri a trasferire la residenza fiscale in Italia. Le parole dell'imprenditore hanno fatto scoppiare subito le polemiche, ma non è piaciuta neppure la risposta alla domanda riguardante un eventuale ritorno in Italia: «Sto bene dove mi trovo. L'Italia è un paese bellissimo per farci le vacanze. Non è all'ordine del giorno un mio ritorno in pianta stabile». Flavio Briatore ha strizzato, dunque, l'occhio alla legge, ma con toni che non sono piaciuti a tutti: «L'Italia arriva un po' tardi perché questo tipo di norma c'è già in Spagna e in Portogallo. Però andiamo nella direzione giusta. Ben vengano i ricchi a portare un po' di ricchezza». Coro di proteste e polemiche sui social network: queste dure affermazioni hanno attirato critiche da più parti, soprattutto da quelle chiamate in causa da Flavio Briatore.

