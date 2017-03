MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps, il consiglio di Bruegel per l'Italia (oggi 13 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, IL CONSIGLIO DI BRUGEL PER L'ITALIA Per l’Italia arriva un “suggerimento” per risolvere il problema Monte dei Paschi di Siena e risanare definitivamente la banca toscana, così come gli altri istituti di credito alle prese con la zavorra degli Npl: istituire una bad bank pubblica. Il consiglio arriva dal think tank Bruegel, con sede a Bruxelles, di cui è Presidente onorario Mario Monti. Huffington Post riporta i contenuti principali del report “Come evitare di creare banche zombie: lezioni per l’Italia dal Giappone,” scritto dagli economisti Mark Halleberg e Christopher Gandrud della Hertie School of Governance di Berlino, secondo cui bisogna per risolvere la difficile situazione occorre tre mosse: la prima è procurarsi denaro per affrontare le ricapitalizzazioni necessarie, la seconda è avere una vigilanza capace di imporre misure dolorose, la terza è gestire in modo efficace la questione Npl. Per gli economisti l’Italia, grazie ai 20 miliardi stanziati con il decreto salva-risparmio e alla severa vigilanza della Bce, deve quindi solo cercare di affrontare nel modo giusto il problema dei crediti in sofferenza. E potrebbe prendere ispirazione dal Giappone, che con una bad bank negli anni ’90 ha risolto una crisi bancaria simile a quella italiana. Nel nostro Paese, la proprietà di questo veicolo dovrebbe essere pubblica, dato che i privati, come dimostrato dal Fondo Atlante, non sono in grado di salvarsi da soli. Il problema è che se lo Stato ha più del 49% di un bad bank, essa finisce per pesare sul debito pubblico. Basterebbe fare come negli Usa, dove una quota privata almeno del 20% esclude le bad bank dal perimetro della contabilità pubblica.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. SI CONTINUA A LAVORARE AL PIANO INDUSTRIALE – Sono settimane molto importanti per l’istituto di credito toscano del Monte dei Paschi di Siena con i dirigenti alle prese con la definizione del nuovo piano industriale. Nei prossimi giorni si consumerà l’addio alla Borsa di Milano e dopo una serie di vendite di asset e quant’altro, si cercherà di ripianare le forti perdite subite nel corso dell’anno 2016 che sembrano essere state calcolate in 3,24 miliardi di euro. Il bilancio 2016 comunque si è chiuso meno peggio di quanto ci si attendesse giacché i risultati preliminari parlavano di un rosso di 3,38 miliardi di euro per cui c’è stato un piccolo aumento del patrimonio netto di quasi 140 milioni di euro. Dunque il nuovo piano industriale di MPS dovrebbe invertire la tendenza naturalmente giovandosi anche dell’importante contributo che è arrivato dallo Stato con la ricapitalizzazione. Non a caso il noto finanziere americano Jamie Dimon ha sottolineato in una recente intervista rilasciata a Bloomberg che con 5 oppure al massimo 6 miliardi di euro si possa risolvere il problema.

