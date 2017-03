ALITALIA NEWS, MONTEZEMOLO LASCIA LA PRESIDENZA: DOMANI LA COMUNICAZIONE AL CDA -Da domani Luca Cordero di Montezemolo non sarà più il presidente di Alitalia. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, confermando che l'ex numero uno della Ferrari, dopo l'approvazione del nuovo piano industriale della compagnia aerea, darà seguito all'intenzione di abbandonare la presidenza come già fatto intendere nel mese di novembre. La comunicazione dell'abbandono di Montezemolo arriverà domani: il manager resterà comunque a far parte del consiglio di amministrazione di Alitalia. Al suo posto, secondo alcune indiscrezioni riferite da La Repubblica, dovrebbe assumere la carica di presidente Luigi Gubitosi, ma la decisione non sarà immediatamente operativa. Per far sì che le dimissioni diventino ufficiali serve infatti la convocazione di un nuovo CdA: quello di domani sarà soltanto il primo passo verso l'addio da parte di Montezemolo. Era già da alcuni mesi che Luca Cordero di Montezemolo aveva manifestato la volontà di abbandonare la carica di presidente senza potere esecutivi: una decisione rinviata a dopo l'approvazione del nuovo piano industriale per assecondare i voleri dei soci della compagnia che gli avrebbero chiesto il sacrificio di rimanere in carica fino a questo accordo visto il suo ruolo di collegamento con Abu Dhabi.

© Riproduzione Riservata.