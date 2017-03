BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari affronta il venerdì delle tre streghe (17 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI AFFRONTA IL VENERDÌ DELLE TRE STREGHE Piazza Affari affronta una giornata non molto ricca di eventi macroeconomici. Da segnalare alle ore 11:00 il saldo della bilancia commerciale dell'Eurozona, mentre alle ore 14:00 toccherà alla produzione industriale americana relativa al mese di febbraio. Sempre alla stessa ora è atteso il report sulla fiducia dei consumatori. Si segnala, inoltre, che oggi è il cosiddetto giorno delle 3 streghe, ovvero giornata piena di scadenze tecniche che possono portare a movimenti anomali, soprattutto durante le aste di chiusura per aggiustamento dei portafogli.

Ieri il Ftse Mib ha fatto segnare una seduta in deciso rialzo con un progresso dell'1,7% a quota 20.109 punti. Piazza affari è stata la migliore in tutta Europa ed è finalmente riuscita a bucare la forte resistenza che stazionava a quota 19.800 punti e ha aperto la strada a target più ambiziosi. L'apertura della giornata era stata particolarmente brillante e l'indice era arrivato a guadagnare oltre il 2%. Nel primo pomeriggio però erano prevalse le vendite e per un attimo il Ftse Mib era tornato sotto la soglia dei 20 mila punti. A fine seduta, tuttavia, sono tornati gli acquisti e alla fine l'indice ha chiuso verso i massimi della sessione.Particolarmente bene i titoli bancari con Bper che è salita del 4,98%, Banco Bpm del 3,41%, Ubi Banca del 2,38%, Unicredit dell'1,6%, Mediobanca dell'1,45%. Salita più modesta, invece, per Intesa Sanpaolo che nonostante la solidità del titolo ha guadagnato appena lo 0,98%. Molto bene anche Generali che ha chiuso la seduta in netto rialzo con un progresso del 2,6%: gli analisti sono rimasti piacevolmente sorpresi dagli utili del 2016 e dall'aumento del dividendo ad 0,8 euro per azione. Anche Telecom Italia ha ottenuto un rialzo dell'1,52% dopo la promozione del titolo da parte di Equita Sim. Dopo la scorsa seduta, ancora un prepotenze rialzo da parte di Maire Techmont che ha guadagnato oltre il 13,29%, chiudendo a 3,18 euro ad azione. Barclays ha rivisto, di conseguenza, il target price al rialzo, portandolo a 3,8 euro per azione con raccomandazione overweight. Gli analisti hanno evidenziato che il 2016 è stato un anno solido per il gruppo. Ottima performance anche di Salini Impregilo che ha chiuso la seduta con un progresso del 3,4% dopo aver pubblicato dati migliori delle aspettative. Quasi nessun ribasso sul listino vista la giornata positiva: da segnalare il frazionale ribasso di Luxottica che ha perso lo 0,3%.

Giornata ancora negativa per i nostri titoli di Stato nonostante la vittoria del partito europeista alle elezioni olandesi. Lo spread fra Btp e Bund si è nuovamente acuito e ha superato quota 190.

© Riproduzione Riservata.