MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, chiesta archiviazione per Viola e Profumo (oggi 17 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. VISCO: PROFUMO E VIOLA, A MILANO SI DECIDE ARCHIVIAZIONE PRIMA DI PASQUA La Procura di Milano ha presentato richiesta di archiviazione nei confronti di Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, rispettivamente ex Amministratore delegato e Presidente di Mps, nell’ambito dell’inchiesta per le ipotesi di reato di falso in bilancio e manipolazione dei mercati per la presunta non corretta contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci dal 2011 al 2014. I Pm Giordano Baggio e Stefano Civardi hanno evidenziato che continua a non esserci evidenza di dolo. Il Gip Livio Cristofano si è riservato e non presentandosi in aula l Procura di fatto lascia la decisione al giudice, che non potrà poi più avocare l’inchiesta. Una decisione è attesa entro Pasqua. Gli avvocati difensori dei due manager continuano a sostenere che le accuse sono false e inesatte. Nella memoria difensiva hanno scritto che “Affermare che i bilanci e le altre comunicazioni sociali tra il 2011 e il 2014 abbiano esposto contrariamente al vero le due operazioni Alexandria e Santorini secondo la tecnica 'a saldi aperti' sarebbe cosa semplicemente inesatta e smentito dai fatti”.” “I bilanci e le relazioni infra-annuali hanno esposto i fatti secondo entrambe le tecniche di rappresentazione e di contabilizzazione, richiamando sul punto l'attenzione del lettore, ciò che in radice esclude la tipicità del fatto sul versante penale”, si legge ancora nel documento. Né Viola, né Profumo sono ora ai vertici di Mps. Il primo è alla guida di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, mentre il secondo è diventato Presidente di Equita sim.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, GENERALI SI ASPETTA CONVERSIONE DEI BOND SUBORDINATI Generali ha presentato i risultati 2016 e Philippe Donnet ha poi tenuto una conference call in cui ha affrontato diversi temi. Tra questi quello dei bond subordinati di Mps che il gruppo assicurativo detiene e che era pronto a convertire a dicembre 2016, se non fosse fallita l’operazione di ricapitalizzazione sul mercato. Il Ceo di Generali ha detto di attendersi una conversione, ma in realtà, finché non sarà noto il piano industriale di Rocca Salimbeni non si sa a quali condizioni avverrà. Finora le indiscrezioni hanno fatto ritenere che un bail-in “tout court” sia improbabili, quindi difficilmente Generali si troverà con “carta straccia” in mano dal valore azzerato. Resta però da capire se diventerà azionista di Mps piuttosto che detentrice di bond senior, ovviamente con un “haircut” rispetto al valore dei bond subordinati ora detenuti.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, NUOVA EMISSIONE DI BOND PER 4 MILIARDI DI EURO Mps ha emesso un bond con garanzia dello Stato per un controvalore di 4 miliardi di euro. La scadenza dell’obbligazione è stata fissata al 15 marzo 2020, con una cedola dello 0,75%. L’emissione è stata sottoscritta da Montepaschi e verrà successivamente rivenduta sul mercato obbligazionario o utilizzata come garanzia in operazione di finanziamento. Avendo la garanzia dello Stato è scontato che avranno lo stesso rating attribuito alle precedenti emissioni con le stesse caratteristiche effettuato alla fine di gennaio. Con questa nuova tranche, ammonta a un 11 miliardi il valore totale delle obbligazioni emesse da Mps in questo 2017.

