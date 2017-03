MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Zanda chiede rinvio commissione d'inchiesta (oggi 18 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, ZANDA CHIEDE IL RINVIO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA Quando l’aumento di capitale di Monte dei Paschi di Siena, alla fine dello scorso anno, non è andato in porto, è emersa da più parti la richiesta di dar vita a una commissione parlamentare d’inchiesta sulla banca toscana, allargando poi il suo raggio d’azione a tutti gli istituti di credito finiti in cattive acque. Luigi Zanda frena però ora frena sulla costituzione di questa commissione. Intervistato da Repubblica, il capogruppo del Pd al Senato ritiene che occorra evitare la trappola del populismo, ricordando che “quando parliamo del risparmio degli italiani, occorre fare attenzione”. Per Zanda, quindi, una commissione d’inchiesta parlamentare sarebbe adatta, ma “non in campagna elettorale. Verrebbe usata per regolare conti politici e non per cercare la verità e proteggere il risparmio. Sono in corso almeno 12 indagini giudiziarie su istituti di credito. Se vogliamo la verità, lasciamo lavorare i magistrati e non sovrapponiamo una commissione parlamentare”. E dire che era stato proprio il Partito democratico a chiedere una commissione bicamerale, frenando in questo modo le mozioni delle opposizioni e anche la richiesta di stilare una lista dei grandi debitori insolventi. Per Zanda una ragione per fermarsi è costituita dal fatto che “sono in corso anche diverse importanti operazioni di salvataggio che vanno concluse con successo, e non penso solo a Mps”. Tuttavia l’esponente del Partito democratico in qualche modo va contro Matteo Renzi, che alcuni giorni fa in una lettera su Il Sole 24 Ore aveva evidenziato la necessità di far partire la commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche. Commissione che ora secondo Zanda può attendere e “partire la prossima legislatura”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, IL PRECEDENTE DI PROFUMO CHE NON PIACE AGLI INVESTITORI DI LEONARDO In questi giorni nel mondo finanziario non c’è attenzione solo sul destino di Monte dei Paschi di Siena, ma anche sulle nomine dei vertici della partecipate pubbliche, alcune delle quali quotate in Borsa. Questi due temi sembrano ora incrociarsi, dal momento che l’ex Presidente di Montepaschi, Alessandro Profumo, secondo alcuni rumors potrebbe prendere il posto di Mauro Moretti alla guida di Leonardo, la ex Finmeccanica. Le indiscrezioni non sembrano essere molto gradite agli investitori, tanto che il titolo a Piazza Affari sta cedendo oltre il 3%, dopo aver fatto registrare forti guadagni in virtù di un bilancio 2016 molto positivo. Il “disappunto” degli investitori sembra derivare dai precedenti di Profumo a Unicredit prima e Mps poi. Esperienze che vengono giudicate non proprio “brillanti”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, FITCH ASSEGNA RATING BBB+ ALLA NUOVA OBBLIGAZIONE In attesa che arrivino riscontri sul piano industriale approvato la settimana scorsa, Monte dei Paschi di Siena ha emesso una nuova obbligazione con la garanzia dello Stato, con scadenza triennale e una cedola dello 0,75%. Il valore complessivo della tranche è stato di 4 miliardi di euro, cosa che ha portato l’ammontare dei bond emessi nel 2017 a quota 11 miliardi. Fitch, in considerazione della garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato italiano su questo titolo, ha dato un rating allineato a quello della Repubblica italiana, con un BBB+. Al momento queste obbligazioni si trovano nel portafoglio di Mps stessa, che potrà decidere se collocarle interamente o in parte sul mercato, piuttosto che utilizzarle come collaterale per operazioni finanziarie.

