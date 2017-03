MEDIASET/ I vantaggi (veri e falsi) di un'alleanza con Telecom Italia

In principio fu Aol, America on line, che acquistò "carta contro carta" Time Warner. Era il lontano 1999, Internet c'era già ma viaggiava ancora prevalentemente sul "dial-up", a 56k, i modem gracchiavano e i filmati procedevano a scatti nel neonato formato Mp4, eppure qualche visionario in America l'aveva capita giusta: il futuro era nel matrimonio tra contenuti (Time Warner) e Internet (Aol). Macché: non aveva capito un fico secco, quel visionario. L'alleanza tra Aol e Time Warner naufragò. La gente che voleva navigare sui siti di Aol non avvertiva alcun bisogno di vedersi i film di Time Warner; e chi voleva godersi i film di Time Warner riusciva a farlo su tanti altri canali oltre che sui siti di Aol. E da allora, questo connubio virtuoso tra la creatività della fiction e la capillarità pervasiva delle reti dati su cui viaggia il leviatano Internet, ha riprovato mille volte a risorgere senza riuscirci mai.

Spostiamo le lancette avanti di diciotto anni e arriviamo ai giorni nostri: si riparla di un'alleanza strategica tra Mediaset e Telecom, cementata da uno scambio azionario capace di sciogliere la rissa da combattimento di sumo in cui sono allacciati l'un contro l'altro Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré. Quest'alleanza strategica si salderebbe disimpegnando Vivendi dal ruolo di socio di co-controllo di Mediaset, nel quale Fininvest proprio non ce la vuole, ma lasciandole comunque una buona partecipazione e dandole il controllo della pay-tv Premium; e d'altra parte arricchendo il patrimonio industriale di Fininvest col 9,9% di Telecom Italia (pardon: adesso si chiama Tim, ma sempre Telecom è) che Vivendi cederebbe, in cambio.

Vantaggi? Le famose sinergie tra i contenuti di Mediaset e le reti di Tim, che poi sarebbe la vagheggiata e inesistente Cubovisione e poc'altro. Sinergia significa che chi è spettatore Mediaset si sente proporre, e si lascia convincere, a comprare una qualche forma di abbonamento a pacchetti di contenuti esclusivi sulle reti Telecom, e chi è cliente Telecom ma apprezza, di solito, i programmi Rai o magari ha l'abbonamento a Sky viene convinto a passare a Premium o a sintonizzarsi su Canale 5 dal suo gestore Internet! Tutte colossali fantasticherie.

Poi è ovvio che qualcuno sia lì pronto, già domattina, a presentarle come foglie di fico per giustificare la necessità di un onorevole disarmo bilaterale, utile a disimpegnare i due contendenti senza fargli fare brutte figure: i consulenti strategici son lì per quello, o per asseverare scelte già fatte o per legittimare a posteriori, e con argomenti spesso pretestuosi come questo, scelte fatte per ragioni cogenti ma inconfessabili. Quali scelte, in questo caso? Eccole: per Vivendi, quella di aver tentato una scalata ostile a Mediaset per la quale non aveva né i presupposti giuridico-istituzionali, né la forza finanziaria; per Fininvest-Mediaset, quella di aver creato con Premium una "ciofeca" che perde quattrini a bocca di barile, e non aver a tutt'oggi avviato né una strategia di exit sulla medesima Premium, né una strategia di stabilizzazione di una proprietà che si avvicina a grandi passi (lunga vita al Cavaliere!) a un passaggio generazionale a oggi destinato a svolgersi al buio.