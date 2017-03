MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie: Mps, un nuovo ostacolo per il risanamento (oggi 2 marzo 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NUOVO OSTACOLO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCA Il cammino verso una piena messa in sicurezza di Monte dei Paschi di Siena incontra un nuovo ostacolo. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, alla banca toscana potrebbe non essere riconosciuta la solvibilità, pre-condizione importante per la ricapitalizzazione precauzionale, poiché il Total Cet 1 non risulterebbe almeno all’8%. Del resto Montepaschi rispettava il requisito alla fine del 2016, ma è verosimile pensare che con la prima trimestrale del 2017 possa non essere raggiunta la soglia richiesta. Il quotidiano romano segnala quindi che i tempi per il risanamento della banca toscana rischiano di allungarsi ancora, anche perché restano dei nodi da sciogliere, mediante dei negoziati non semplici con le autorità europee. Le quali non sono nemmeno concordi tra loro sull’ammontare della ricapitalizzazione. Per la Commissione europea, se lo Stato mettesse 6,6 miliardi di euro si ritroverebbe in mano una quota del 70% circa del capitale, difficile poi da rivendere. Per questo Bruxelles vorrebbe ridurre la cifra di almeno 1 miliardo di euro, incontrando però l’opposizione della Bce. Non bisogna poi dimenticare il nodo dei rimborsi ai detentori di bond subordinati o quella della cessione dei crediti deteriorati. Ci sono poi indiscrezioni che parlano della richiesta dell’Ue di maggiori tagli a sportelli e personale. Probabilmente il consiglio di amministrazione in programma oggi servirà a fare un punto complessivo, tenendo sempre aperti i canali di comunicazioni con il ministero del Tesoro, per un trattativa tra più parti che rischia di andare davvero per le lunghe.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IL PIANO PRONTO NEL CDA DEL 9 MARZO I vertici di Monte dei Paschi di Siena sono al lavoro per approvare il piano industriale nel corso del consiglio di amministrazione convocato per il 9 marzo. Già giovedì ci sarà una riunione del board, dove però verrà fatto un punto sul progetto di bilancio 2016. Se la prossima settimana il piano verrà definito, la bozza verrà poi inviata al ministero dell’Economia e delle Finanze, che a sua volta lo farà pervenire alla Commissione europea per verificare che sia compatibile con le normative sugli aiuti di stato. Sembrerebbe quindi che vi possa essere un’accelerazione dei tempi visto che recentemente le indiscrezioni di stampa dicevano che il piano industriale non sarebbe stato pronto prima di aprile. Tuttavia non è da escludere che una volta ricevuto il piano Bruxelles non chieda delle modifiche e quindi i tempi potrebbero tornare ad allungarsi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, INGRESSO DELLO STATO NEL CAPITALE NON PRIMA DELL'ESTATE. Sembra che la strada verso la definizione del nuovo piano industriale di Monte dei Paschi di Siena si stia complicando e non poco. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, la Commissione europea ha ricordato che i 6,6 miliardi che arriveranno dallo Stato non potranno essere utilizzati dalla banca toscana per coprire le perdite generate dalla svalutazione dei crediti in sofferenza. Per questo scopo dovranno essere utilizzate risorse proprie o raccolte mediante l’emissione di obbligazioni. Per il quotidiano di Confindustria non sarà quindi facile riuscire a trovare la soluzione giusta da inserire nel piano definitivo e per questo sarebbero in corso degli approfondimenti che potrebbero allungare i tempi per la definizione del piano e del suo esame da parte delle autorità europee. Di fatto, scrive Il Sole 24 Ore, potrebbe essere difficile vedere lo Stato entrare nel capitale di Rocca Salimbeni prima dell’estate.

