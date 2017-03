BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca di tenere i 20.000 punti (20 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 20.000 PUNTI Per Piazza Affari la giornata di oggi presenta dati poco significativi. Alle ore 9:00 verrà comunicato l'indice tedesco dei prezzi di produzione relativo al mese di febbraio. Alle ore 11:00 toccherà, invece, ai salari annuali dell'area euro: gli analisti si aspettano un aumento di circa un punto percentuale. Alle ore 15 sono previste diverse aste di bond francesi con scadenza a tre, sei e dodici mesi. Previsto tassi in leggero rialzo, nonostante con molta probabilità rimarranno negativi. Nessun dato di spessore invece dagli Stati Uniti.

Venerdì è stata una giornata piuttosto piatta per Piazza Affari, che ha chiuso sostanzialmente sulla parità a quota 20.074 punti. La seduta è stata piuttosto scarna per quanto concerne la volatilità. L'indice ha aperto facendo segnare nuovi massimi rispetto alla seduta precedente, ma ha poi immediatamente ripiegato oscillando intono ai valori precedenti e chiudendo piatta con un ribasso frazionale dello 0,18%. I bancari hanno chiuso in ordine sparso con Intesa Sanpaolo che ha guadagnato lo 0,4%, Unicredit che ha chiuso invariata, Ubi Banca che è salita dello 0,95% mentre Banco Bpm ha ceduto lo 0,6%. Particolarmente bene Brembo che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,8% e anche Campari che ha messo a segno una progressione dell'1,7%. Continua il buon momento per Telecom Italia che ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dell'1,89% mentre Azimut ha fatto segnare un guadagno dell'1,77%. Male Leonardo che ha lasciato sul terreno il 2,37%.

La giornata non è stata molto mossa per i titoli di Stato. Lo spread fra Btp e Bund rimane elevato, ma sotto i 200 punti base, a quota 192. In leggero aumento il rendimento del Btp decennale italiano che si attesta al 2,52%.

