MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. A Mps si uniscono Veneto Banca e Pop Vicenza (oggi 20 marzo 2017)

Dopo Monte dei Paschi di Siena, anche Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno ufficialmente chiesto di poter accedere “al sostegno finanziario straordinario e temporaneo dello Stato”, ovvero la ricapitalizzazione precauzionale. Come segnala Repubblica, quindi, torna lo Stato banchiere e in istituti certo non di poco conto. In tutto le due banche venete dovrebbero far sborsare alle casse pubbliche circa 5 miliardi di euro. Sommati a 6,6 che andranno a Monte dei Paschi di Siena, si arriva a più di 11 miliardi che lo Stato utilizzerà pochi mesi dopo il varo del decreto salva-risparmio, che sul piatto ha messo ben 20 miliardi di euro. Secondo l’analisi del quotidiano romano, visto l’importo che c’è in ballo il Tesoro non potrà tenere un atteggiamento “timido”, ma dovrà cercare di essere incisivo, anche perché il suo ingresso nel capitale di queste banche deve essere temporaneo, con l’obiettivo di metterle in condizioni di tornare a essere profittevoli, così da mettere poi sul mercato la propria quota e rientrare della cifra stanziata. Viste le quote di capitale che avrà, al Tesoro spetteranno nomine importanti e sarà quindi bene che si facciano scelte congrue all’obbiettivo importante che si vuole raggiungere. Secondo Repubblica, in ogni caso il rischio che si ha in queste situazioni e di vedere tagli agli organici piuttosto severi. Già nei giorni scorsi sono emerse delle indiscrezioni secondo cui dall’Europa sarebbe arrivata la richiesta di ulteriori esuberi e di una contemporanea diminuzione della quota di ricapitalizzazione a carico dello Stato. Non resta quindi che aspettare le mosse di Bruxelles, da cui dipenderanno poi quelle del Tesoro.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, IL PRECEDENTE DI PROFUMO CHE NON PIACE AGLI INVESTITORI DI LEONARDO In questi giorni nel mondo finanziario non c’è attenzione solo sul destino di Monte dei Paschi di Siena, ma anche sulle nomine dei vertici della partecipate pubbliche, alcune delle quali quotate in Borsa. Questi due temi sembrano ora incrociarsi, dal momento che l’ex Presidente di Montepaschi, Alessandro Profumo, secondo alcuni rumors potrebbe prendere il posto di Mauro Moretti alla guida di Leonardo, la ex Finmeccanica. Le indiscrezioni non sembrano essere molto gradite agli investitori, tanto che il titolo a Piazza Affari sta cedendo oltre il 3%, dopo aver fatto registrare forti guadagni in virtù di un bilancio 2016 molto positivo. Il “disappunto” degli investitori sembra derivare dai precedenti di Profumo a Unicredit prima e Mps poi. Esperienze che vengono giudicate non proprio “brillanti”.

