BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari ripunta a quota 20.000 (21 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI RIPUNTA A QUOTA 20.000 Oggi sono previsti diversi dati macroeconomici che potranno incidere sull’andamento dei mercati. Tra questi spicca l’inflazione del Regno Unito. Dalla Gran Bretagna verranno anche i dati relativi ai prezzi ai prezzi alla produzione. Ieri c’è stata altalena sui titoli bancari con Deutsche Bank che ha comunicato i dettagli sull'imminente aumento di capitale da 8 miliardi di euro. A pesare notevolmente sugli indici italiani è stato in particolare il ribasso di Leonardo. Gli indici italiani sono comunque contraddittori: se per il FTSEMib (-0,53%) e per il FTSE All Share (-0,29%) è stata registrata una flessione leggera, per gli altri due panieri italiani si rileva un aumento con il FTSE Italia Mid Cap che sale dell'1,38% e il FTSE Italia Star dello 0,56%. Parlando di titoli azionari stabile Banco BPM mentre BPER Banca ha perso l'1,19% e anche Leonardo, come detto in precedenza, ha registrato un netto calo del 3,6% attestandosi a 13,11 euro. Anche Enel è scesa dello 0,48%. Notevole risalto hanno avuto le nomine per le grandi industrie decise dal governo, con un ricambio che non è stato ben accettato dai mercati e che è stato visto da molti analisti, finanziari e non, come una volontà nascosta dell'ex premier Renzi di mettere i propri uomini al potere. Tutto questo mentre lo spread Btp-Bund compie un ulteriore passo in avanti, con un valore che si avvicina ulteriormente verso la pericolosa soglia psicologica dei 200 punti base.

Il differenziale dei titoli di stato italiani e tedeschi ha infatti subito un rialzo dello 0,10%, assestandosi in chiusura a quota 192,80 punti base.

