BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova a risuperare quota 20.000 (22 marzo 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PROVA A RISUPERARE QUOTA 20.000 PUNTI Sul fronte dei dati macroeconomici, oggi i mercati saranno concentrati sui dati che arriveranno dagli tati Uniti, con la vendita di case esistenti e i prezzi delle abitazioni. Minore impatto lo avranno sicuramente i dati relativi all'indice delle attività industriali in Giappone. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,25% una seduta in cui era riuscita a superare nuovamente quota 20.000 punti. Il Ftse Mib si è infine attestato su 19.919 punti. Molte vendite nel pomeriggio, complice l’andamento negativo di Wall Street, soprattutto tra i bancari, anche se in molti hanno mantenuto segni positivi. A fine giornata segno meno per Unicredi (-0,83%), mentre hanno fatto registrare una chiusura particolarmente positiva Banco Bpm (+3,25%) e Bper (+3%). Negli altri settori le azioni del Sole24Ore hanno guadagnato oltre il 25%, mentre Fca ha registrato un calo del 3,79%. Male anche Som (-4,25%) e Cnh Industrial (-2,7%). Lo spread Btp-Bund si è riportato sotto quota 190 punti base ed è diminuito del 3,70%, assestandosi a 184,70.

