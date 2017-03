BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari alle prese con quota 20.000 (23 marzo 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON QUOTA 20.000 Quella di oggi non sarà una giornata particolarmente ricca di dati macroeconomici utili alle borse. In mattinata le principali indicazioni arriveranno dal Regno Unito: alle ore 10:30 è atteso il dato sulle vendite al dettaglio per il mese di febbraio. Alle ore 13:45 la presidente della Fed, Janet Yellen, terrà un discorso dove probabilmente gli investitori cercheranno di carpire qualche informazione utile sulla politica monetaria Usa. Alle ore 15:00 dagli Stati Uniti arriverà il dato sulla vendita di nuove abitazioni: gli operatori si attendono un incremento di 565 mila unità per il mese di febbraio.

Ieri è stata una giornata di recupero per Piazza Affari. L'inizio per il Ftse Mib è stato disastroso dopo il crollo di Wall Street ed è arrivato a perdere un punto percentuale con minimi di giornata pari a 19.687 punti. Nel corso della seduta, tuttavia, la nostra borsa ha ritrovato slancio anche grazie agli indici americani che viaggiavano intorno alla parità ed è riuscita a chiudere con un progresso dello 0,17% a quota 19.953 punti. Bene Telecom Italia che ha fatto segnare un progresso dello 0,68% grazie ad altri giudizi positivi degli analisti come Credit Suisse che ha aumentato il target price a quota 1 euro. È risalita anche Leonardo dopo le vendite delle scorse sedute e ha fatto registrare un progresso dell'1,63%. Bene anche Stm con un progresso dell'1,43%. I bancari hanno chiuso per la maggior parte in positivo: Unicredit +1,26%, Ubi Banca +0,41%, Bper +0,37%, Mediobanca +0,18% e Intesa Sanpaolo +0,08%. Male anche Fca che ha chiuso la seduta con un ribasso dello 0,59%.

Lo spread è rimasto intorno ai 185 punti base e il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 2,2%.

