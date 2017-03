MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, M5S Siena contro Viola e Profumo (oggi 23 marzo 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, M5S SIENA CONTRO VIOLA E PROFUMO A Siena c’è chi guarda con sospetto ai nuovi incarichi ricoperti dagli ex vertici di Mps. Il Movimento 5 Stelle, infatti, ha diffuso una nota per evidenziare come Fabrizio Viola, “dopo aver intascato in 4 anni circa 10 milioni di euro tra compensi e liquidazione - mentre i piccoli azionisti hanno visto azzerarsi tutti i loro risparmi e i dipendenti hanno subito enormi mortificazioni economiche e professionali - è stato riciclato prima nel consiglio del Milan Calcio di Berlusconi e poi come Ceo della Banca Popolare di Vicenza, altro istituto in grosse difficoltà”. È poi fresca la notizia della nomina di Alessandro Profumo al vertice di Leonardo. Notizia su cui non si risparmia un commento piuttosto ruvido. “Ignorando le responsabilità avute nel disastro di Banca Mps, e in attesa sia dell’assurda richiesta di archiviazione del caso Rossi, che getta un inquietante alone di mistero sulla gestione ‘Profumo’, oltre al suo possibile rinvio a giudizio per l’accusa di falso in bilancio e manipolazione del mercato in merito ai bilanci di Banca Mps, il Governo Renziloni, e soprattutto il grande ‘manovratore di banche’ Padoan, non hanno avuto alcun indugio a proporlo alla nomina di Leonardo-Finmeccanica, una delle aziende partecipate dallo Stato più importanti e strategiche”. I pentastellati hanno quindi un dubbio: non è che Profumo e Viola erano arrivati a Siena “per tenere tutti i cassetti chiusi e non fare alcuna chiarezza” e ora, “portato a termine il loro compitino, è arrivata la ricompensa”? Così da “impedire loro di raccontare verità scomode nei confronti dei Governi, di Banca d’Italia e della Consob”?

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, VESTAGER: PICCOLI RISPARMIATORI POTRANNO ESSERE COMPENSATI Il negoziato tra Governo italiano e Commissione europea sulla ricapitalizzazione precauzionale di Mps va avanti, ma Margrethe Vestager nega che i tempi si stiano eccessivamente prolungando. Il commissario Ue alla Concorrenza, secondo quanto riporta Milano Finanza, dopo l’incontro avvenuto ieri con Pier Carlo Padoan, ha spiegato che tra le parti continua a esserci cooperazione e che sia continua a fare in modo che il Governo italiano possa raggiungere il suo obiettivo nell’ambito delle regole fissate dall’Ue. La Vestager ha anche ricordato che gli investitori istituzionali di Mps dovranno subire delle perdite come previsto dal burden sharing, mentre i piccoli risparmiatori potranno essere compensati. Il Commissario non ha voluto parlare invece di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, le altre due banche italiane ad aver chiesto l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, PROFUMO A PROCESSO PER USURA BANCARIA Già si è detto di come il passato alla guida di Mps non abbia rappresentato un buon “biglietto da visita” per Alessandro Profumo al suo approdo a Leonardo. Ora però arriva una notizia non certo positiva per l’ex Presidente di Montepaschi. Secondo quanto riporta l’Agi, infatti, Salvatore Bloise, gup del Tribunale di Lagonegro (PZ), ha deciso di rinviarlo a giudizioper usura bancaria. Il processo si aprirà il 23 maggio e insieme a Profumo risulta imputato anche Raffaele Picella, ex Presidente della Banca della Campania. La vicenda risale al 2014, quando Profumo era ancora a Rocca Salimbeni: un imprenditore ha infatti denunciato l’applicazione da parte delle due banche di tassi usurari. A quanto pare la decisione del gup risale all’inizio di marzo.

