BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un nuovo rialzo (24 marzo 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA UN NUOVO RIALZO Oggi saranno diffusi alcuni dati macroeconomici importanti. Alle 8:30 si inizierà con il Pil francese del primo trimestre dell'anno: gli analisti si attendono un incremento dello 0,4%. Alle 9:00 toccherà all'indice PMI manifatturiero francese per il mese di marzo. Alle 9:30 sarà reso noto l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero della Germania per il mese di marzo. Infine negli Usa alle ore 13:30 verranno resi noti i dato sugli ordinativi di beni durevoli per il mese di febbraio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso la seduta con un progresso dell'1,07% a quota 20.177 punti. Molto bene Ferrari che ha fatto segnare un rialzo del 4,35%, arrivando a nuovi massimi storici pari a 65,9 euro per azione. Il titolo è stato accompagnato dai giudizi ottimistici degli analisti e in particolare da Citigroup che ha alzato il prezzo obiettivo a 74 euro per azione con giudizio Overweight. Bene Cnh Industrial, che ha guadagnato il 2,56% a 8,99 euro. Prosegue invece il momento negativo di Poste Italiane che ha ceduto oltre il 2%. È scesa anche Fca che ha lasciato sul terreno lo 0,79%. È stata una seduta, invece, poco brillante per i titoli bancari che hanno chiuso la seduta quasi tutti in ribasso, a parte Unicredit che è rimasta invariata e Intesa Sanpaolo che ha guadagnato l'1,69%.

Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 183,9 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 2,2%.

