MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps può aiutare M5S alle prossime elezioni? (oggi 26 marzo 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, VENETO BANCA E POPOLARE DI VICENZA POSSONO AIUTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE Le crisi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca potrebbero portare alla vittoria del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Non tanto, o non solo, perché M5S, specie nel caso toscano, da tempo evidenzia gli errori commessi dal Governo Renzi, che ora portano all’esborso di 20 miliardi pubblici attraverso il decreto salva-risparmio, ma anche per via dello spettro di un intervento dell’Esm, ovvero il Fondo salva-Stati europeo. Lo mette in evidenzia vvox.it, ricordando come Luigi Zingales abbia auspicato un ricorso dell’Italia all’Esm, citando l’esempio della Spagna, che ha risolto i problemi delle sue banche proprio grazie al fondo e ora cresce a ritmi sostenuti. Tuttavia, come ha spiegato anche Francesco Giavazzi, accedere all’Esm richiede l’adesione a un programma concordato, una sorta di “commissariamento”. E questo aumenterebbe le probabilità di vittoria del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni sull’onda del risentimento anti-europeo. Dunque il Governo non accetterebbe di buon grado l’idea di favorire un avversario politico del Partito democratico. C’è da dire che per Monte dei Paschi è difficile che, allo stato delle trattative, la ricapitalizzazione precauzionale non venga portata a termine. Discorso diverso per le due banche venete, visto che hanno appena presentato domanda per seguire lo stesso percorso. Anche se Monte dei Paschi stessa potrebbe rappresentare “il precedente” a cui richiamarsi per non vedersi respingere la richiesta.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE A GIUGNO La vera e propria iniezione di liquidità pubblica in Monte dei Paschi, attraverso la ricapitalizzazione precauzionale, dovrebbe arrivare verosimilmente a inizio giugno. Giovedì si è tenuto un nuovo consiglio di amministrazione, servito a ultimare gli adempimenti necessari all’assemblea dei soci del 12 aprile. Nel frattempo prosegue la trattativa tra il Tesoro e la Commissione europea per il via libera all’intervento pubblico. A quanto pare, se qualche giorno fa sembrava che fosse arrivata la richiesta di aumentare gli esuberi per tagliare i costi e diminuire quindi l’entità della ricapitalizzazione, ora il punto principale di discussione sembra diventato quello del rimborso dei detentori di bond subordinati di Monte dei Paschi: Bruxelles vorrebbe diminuire l’esborso pubblico a tutela dei risparmiatori e la cosa potrebbe essere positiva per la liquidità che finirebbe alla banca, non certo però per chi si trova in mano un obbligazione di Montepaschi. La trattativa, secondo quanto riporta il quotidiano di Confindustria, potrebbe chiudersi verso Pasqua o entro la fine di aprile. A quel punto, dato che non servirà una nuova assemblea dei soci di Monte dei Paschi, attraverso la promulgazione di una legge si potrà procedere alla ricapitalizzazione precauzionale. A metà giugno prenderà quindi forma il nuovo assetto azionario, con lo Stato sopra il 70% del capitale. Solo dopo dovrebbe tenersi una nuova assemblea, anche per la nomina del nuovo board e l’approvazione delle modifiche statutarie di Monte dei Paschi. Successivamente si potrà passare a un altro nodo complicato: quello della cessione degli Npl.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, INTERVENTO PUBBLICO ENTRO INIZIO GIUGNO Dopo il varo della bozza del piano industriale da parte del cda del 9 marzo, l’intervento di ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato in Monte dei Paschi potrebbe concretizzarsi a fine maggio o a inizio giugno. Lo scrive l’Ansa, spiegando che lo stato di avanzamento delle trattative tra il Tesoro e la Commissione europea lascia supporre che il board di Rocca Salimbeni potrà tra due mesi circa procedere all’approvazione definitiva del piano, dando quindi via libera all’iniezione di liquidità pubblica. Sulla cui entità, va detto, non c’è ancora chiarezza definitiva. Si era parlato infatti di 6,6 miliardi di euro, ma anche della possibilità che la cifra richiesta potesse diminuire aumentando però i tagli ai costi della banca. Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli su questo punto non certo irrilevante.

