BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Ferrari a +1,7%, Unicredit a -2,3% (27 marzo 2017)

Lapresse

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 9:50) Inizio di settimana debole per Piazza Affari, che sconta il clima di incertezza che arriva dagli Stati Uniti dopo che Trump ha dovuto ritirare la proposta di cancellazione dell’Obamacare. Il Ftse Mib cede ora l’1% e sul listino principale troviamo in rialzo solamente Banca Mediolanum (+0,7%), Ferrari (+1,7%) e Recordati (+0,3%). La casa di Maranello stava già vivendo un buon rally nei giorni scorsi, amplificato oggi dal ritorno alla vittoria in Formula 1 nel Gp d’Australia. I ribassi più significativi sono quelli di Banco Bpm (-1,6%), Bper (-1,8%), Buzzi (-2,2%), Fca (-1,8%), Mediaset (-1,4%), Mediobanca (-2,1%), Moncler (-1,3%), Tenaris (-1,5%), Ubi Banca (-1,4%), Unicredit (-2,3%), Unipol (-2%), UnipolSai (-1,1%) e Yoox (-1,1%). Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,085, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 183 punti base. Oggi non sono attesi dati macroeconomici particolari. Alle 10:00 verrà diffuso l’indice Ifo relativo al mese di marzo.

© Riproduzione Riservata.