MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps, la grana rimborsi per il Governo (oggi 27 marzo 2017)

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, LA GRANA RIMBORSI PER IL GOVERNO Il Governo, oltre alla ricapitalizzazione precauzionale della banca toscana, pare avrà non proprio vita facile quando si tratterà di rimborsare i detentori di bond subordinati di Monte dei Paschi. Non tanto per eventuali loro proteste su un ristoro ritenuto incongruo, quanto per il fatto che i risparmiatori azzerati di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti continueranno a evidenziare la disparità di trattamento che inevitabilmente verrà a crearsi nei loro confronti. Martedì c’è stata una manifestazione davanti alla sede del ministero dell’Economia e delle Finanze, durante la quale i risparmiatori azzerati hanno messo a terra delle sagome di cartone, a riprodurre quelle di cadaveri, quasi che si fosse su una scena del crimine. Su ogni sagoma è stata riportata una dichiarazione (con tanto di data) in favore dei risparmiatori poi smentita dai fatti. Alcuni rappresentanti dei risparmiatori hanno poi incontrato il sottosegretario Baretta e hanno poi diramato una nota, in cui, tra le altre cose, si legge: “Il Governo mantiene la sua posizione nella disparità di trattamento tra i risparmiatori di Monte dei Paschi e quelli delle 4 banche, continuando a farsi scudo con l’argomentazione che gli strumenti legislativi applicati siano differenti e, quindi, tali da giustificare l’utilizzo di ‘paletti’ diversi (data di acquisto e limite di reddito) nelle misure adottate a ristorare gli obbligazionisti retail”. Proprio per questo non è difficile immaginare che il Governo, quando si tratterà di procedere al ristoro dei risparmiatori di Monte dei Paschi, non avrà vita facile.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. MPS, RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE A GIUGNO La vera e propria iniezione di liquidità pubblica in Monte dei Paschi, attraverso la ricapitalizzazione precauzionale, dovrebbe arrivare verosimilmente a inizio giugno. Giovedì si è tenuto un nuovo consiglio di amministrazione, servito a ultimare gli adempimenti necessari all’assemblea dei soci del 12 aprile. Nel frattempo prosegue la trattativa tra il Tesoro e la Commissione europea per il via libera all’intervento pubblico. A quanto pare, se qualche giorno fa sembrava che fosse arrivata la richiesta di aumentare gli esuberi per tagliare i costi e diminuire quindi l’entità della ricapitalizzazione, ora il punto principale di discussione sembra diventato quello del rimborso dei detentori di bond subordinati di Monte dei Paschi: Bruxelles vorrebbe diminuire l’esborso pubblico a tutela dei risparmiatori e la cosa potrebbe essere positiva per la liquidità che finirebbe alla banca, non certo però per chi si trova in mano un obbligazione di Montepaschi. La trattativa, secondo quanto riporta il quotidiano di Confindustria, potrebbe chiudersi verso Pasqua o entro la fine di aprile. A quel punto, dato che non servirà una nuova assemblea dei soci di Monte dei Paschi, attraverso la promulgazione di una legge si potrà procedere alla ricapitalizzazione precauzionale. A metà giugno prenderà quindi forma il nuovo assetto azionario, con lo Stato sopra il 70% del capitale. Solo dopo dovrebbe tenersi una nuova assemblea, anche per la nomina del nuovo board e l’approvazione delle modifiche statutarie di Monte dei Paschi. Successivamente si potrà passare a un altro nodo complicato: quello della cessione degli Npl.

© Riproduzione Riservata.